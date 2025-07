Quién es Javier Etcheberry, el director del SII que no pagó contribuciones por 9 años y ahora enfrenta presión para renunciar

Javier Etcheberry, director del Servicio de Impuestos Internos (SII), se encuentra en medio de un escándalo y presiones para que renuncie a su cargo, tras revelarse que no pagó contribuciones por una de sus propiedades durante nueve años. Además, la construcción —ubicada en un exclusivo condominio cercano a la laguna de Aculeo, en Paine— no está regularizada, lo que ha generado un intenso debate sobre probidad y coherencia dentro de la institución fiscal.

El caso estalló luego de una investigación de 24 Horas, que accedió a documentos mediante la Ley de Transparencia, evidenciando inconsistencias en el avalúo fiscal y omisiones en el pago de impuestos.

Según los antecedentes recabados, la propiedad que mantiene Etcheberry —cuyo 50% pertenece a él y el otro 50% a su esposa— está registrada oficialmente como una casa de 213 metros cuadrados. Sin embargo, en el terreno existen dos construcciones y una piscina, elementos que no fueron declarados ante el municipio ni incluidos en el catastro del SII.

El avalúo fiscal inicial, vigente hasta junio de 2025, era de $158 millones, lo que generaba un pago de contribuciones de $225 mil (segunda cuota de 2025). No obstante, en un giro sorpresivo, el 26 de junio, el SII actualizó el valor de la propiedad a $339 millones, tras reconocer 527 metros cuadrados construidos. Con esta corrección, el monto real que debió pagar Etcheberry asciende a $638 mil.

El SII explicó que la discrepancia se debió a una «actualización de los antecedentes correspondientes a la propiedad dentro del catastro de bienes raíces», incorporando «modificaciones y ampliaciones no registradas».

«Hice esfuerzos por regularizar, pero no les importa»

Consultado por 24 Horas, Etcheberry defendió su posición, argumentando que intentó sin éxito regularizar su situación durante años.

«Nosotros hemos hecho múltiples esfuerzos por inscribir la casa. La verdad es que en muchas partes, si uno quisiera pedir todos los permisos antes de construir o ampliar, no podría hacerlo. Yo hace más de 15 años que estoy haciendo esfuerzos increíbles para inscribir la casa, contraté a un arquitecto, he hecho gestiones, he contratado estudios, pero ha sido imposible. A mí me da la impresión de que no les importa que se inscriban las casas», dijo.

Respecto al pago de contribuciones, el director del SII sostuvo que «es Impuestos Internos el que tiene que tasar y aumentar los avalúos cuando corresponden», y reveló que presentó una tasación hace nueve años presentó una tasación, «tanto de la casa de Aculeo como de mi departamento en Santiago».

«Cuando me nombran director de Impuestos Internos, digo ‘qué pasó con esta información que mandé, por qué no me han actualizado el catastro de mi propiedad’. Después me vienen con que parece que se nos perdieron todas las declaraciones. 60 mil declaraciones se perdieron y pasó el tiempo y las encontraron hace cuatro meses atrás», declaró.

En esa línea, el director del SII subrayó que «hace nueve años presenté todo, todos los datos», lo que contradice la investigación de 24 Horas, que reveló que no pagó en 9 años las contribuciones de la casa inscrita a su nombre en la comuna de Paine.

La revelación ocurre semanas después de que Etcheberry recibiera fuertes críticas por minimizar las quejas ciudadanas por el alza del impuesto territorial, al afirmar que estas provenían solo del 20% más rico del país.

Exigen renuncia de Etcheberry

El caso del director del SII ha estremecido la opinión pública en pleno debate por el alto valor de las contribuciones y los reevalúos, sumado a las constantes regularizaciones que fiscaliza el servicio.

Asimismo, ha sido calificado como “inaceptable” por diversos parlamentarios, quienes exigen la renuncia de Etcheberry porque la falta de pago de contribuciones no se esperaría de alguien perteneciente al sector público y en especial considerando el cargo que ejerce.

El diputado Héctor Ulloa, jefe de la bancada PPD-Independientes, pidió investigar el caso: «En casa de herrero, cuchillo de palo. Esta es la mejor manera de describir la situación del director del Servicio de Impuestos Internos, quien debiera tener una conducta ejemplar en el pago de las contribuciones de sus propiedades», aseveró.

«Es cuestionable, además, que nos hayamos enterado por la prensa y no por él mismo. Él ha sido citado además en varias ocasiones al Congreso por el desproporcionado aumento del valor de las contribuciones y de los revalúos que han afectado principalmente a personas adultos mayores, y resulta que él está viviendo una situación irregular con su propia vivienda, que no había comunicado públicamente en forma anterior», señaló el legislador.

Ulloa planteó que a pesar de que «Etcheverry ha señalado que ha tratado de inscribir su propiedad, sin embargo , se debe investigar en profundidad su situación porque todo esto genera dudas debido al cargo que ostenta».

El parlamentario independiente-PPD Carlos Bianchi, planteó que el director del SII “no tiene ningún grado de moralidad para llegar a la Comisión de Hacienda”.

El senador Fidel Espinoza (PS), afirmó que lo ocurrido “pone en jaque la credibilidad del SII” y que se requiere una revisión profunda de los estándares éticos de la institución.

El diputado Eduardo Durán (RN), integrante de la Comisión de Economía, afirmó que la situación es impresentable por lo que solicitó la renuncia de Etcheberry.

El senador DC Iván Flores, en tanto, expresó que “no es posible medir a la gente con una vara y a uno mismo con otra”.

“La cuestión tributaria cuesta, a veces duele, pero es la manera con que el Estado tiene para financiar los beneficios que la gente que no puede pagar con sus propios ingresos, necesita. (…) Es inaceptable, yo creo que el propio director debería solito tomar sus cosas y partir para otro lado, dejarle el espacio para alguien que de verdad utilice la misma vara para todos, incluyéndose a sí mismo”, indicó.

Mientras, el diputado Luis Cuello (PC) planteó que Etcheberry diga que hubo problemas de procedimientos para regularizar su propiedad “creo que no constituye un atenuante, porque él justamente está encargado de poder corregir esas fallas procedimentales en general. Entonces, yo creo que esto requiere una explicación, una precisión y detalles respecto de esta denuncia y su contenido”.

Por su parte, la diputada Karen Medina (Ind-DC) anunció que solicitarán la comparecencia de Etcheberry ante la Comisión de Hacienda para entregar explicaciones.

A su vez el alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, también condenó la situación y afirmó que «fue una noticia bastante fome la que supimos el día de ayer. Claramente, genera mucha rabia e indignación, porque vemos que los vecinos de nuestra comuna, día a día, sufren para poder pagar las contribuciones y que el director no las esté pagando, llega a ser frustrante».

«Esto es como lo que uno dice: ‘aquí en este país todo el mundo hace lo que quiere’ y claramente no es lo que uno esperara que ocurriera, menos del director», dijo el jefe comunal.

Vínculo con los Kast

El impacto del caso ha trascendido al mundo digital, donde el hashtag #EtcheberryRenuncia se convirtió en tendencia nacional.

Asimismo, el escándalo tomó un giro político al revelarse que Etcheberry mantiene vínculos con José Antonio Kast y Felipe Kast, ya que director del SII es padrastro del senador de Evópoli.

En 1990 se casó en segundas nupcias con Cecilia Christine Sommerhoff Hyde, viuda del ministro de Estado del gobierno de Augusto Pinochet, Miguel Kast Rist, hermano del candidato presidencial del partido Republicano y padre del parlamentario.

Aunque no José Antonio ni Felipe Kast se han pronunciado, diversos sectores aprovecharon el parentesco para intensificar sus críticas.

Respuesta del SII

En un comunicado del SII publicado en su página web, la entidad estatal indicó que fue Etcheberry quien pidió actualizar la tasación de su propiedad.

Según el texto publicado por el SII, su director “entregó el 2016 información para actualizar la tasación del inmueble, incorporando ampliaciones en la superficie construida que no estaban registradas en el catastro. Luego, al momento de asumir la cabeza del organismo, instruyó a los responsables del área a utilizar esos mismos antecedentes de manera que se reflejaran en el cobro de sus contribuciones”.

“Añadió que, en el caso del Servicio, los cambios se materializaron el día 24 de junio pasado, actualización de antecedentes con la cual el inmueble de la serie No Agrícola, con destino habitacional y ubicado en un área rural de la Comuna de Paine, aumentó la superficie edificada de 170 m2 a 527 m2; el avalúo de la propiedad creció de $158 millones a $339 millones, y como consecuencia de ello aumentó también la contribución neta semestral, que pasó de $450 mil a $1 millón 371 mil. De acuerdo con lo establecido en la ley, este cambio se realizó con una vigencia desde el segundo semestre del año 2022, es decir, con la retroactividad máxima que permite la norma”.

Así, Etcheberry deberá pagar retroactivo solo 3 años de los 9 adeudados.

El comunicado responsabilizó a otros organismos del atraso del titular del SIIen la regularización.

Asimismo, planteó que Etcheberry precisó que el terreno y la construcción original estaban debidamente inscritos y recepcionados.

“Sobre las diligencias efectuadas para la recepción municipal de las ampliaciones efectuadas al referido inmueble, vea el detalle de comunicaciones, correos y numerosas gestiones que durante años se realizaron, infructuosamente, con el objeto de regularizar las obras, las que incluyeron a la dirección de obras de la Municipalidad, la DGA y la DOH, del Ministerio de Obras Públicas, entre otros organismos técnicos”, afirmó la entidad.