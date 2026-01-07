Aisén Etcheverry asume la jefatura del Segundo Piso tras sorpresiva renuncia de Felipe Melo

La exministra de Ciencia llega a la dirección de asesores de La Moneda para cerrar la gestión del mandatario.

A través de un comunicado emitido este martes 6 de enero, el Presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de Felipe Melo Rivara como jefe de asesores de la Presidencia, nombrando en su lugar a la exministra Aisén Etcheverry Escudero. El cambio se oficializó mediante un comunicado de la Dirección de Comunicaciones, donde el Mandatario agradeció el trabajo de Melo en un cargo que ocupó por menos de un año, en medio de un escenario complejo para el oficialismo a pocos meses de terminar su administración.

La salida de Melo se produce tras asumir una gestión tensionada por las repercusiones del caso Monsalve. El ahora exjefe de asesores había llegado al Segundo Piso en reemplazo de Miguel Crispi, intentando dar un nuevo aire a la oficina tras las críticas por la falta de respuestas ante la comisión investigadora del Congreso. Sin embargo, sorpresivamente terminó por acelerar su salida del palacio de Gobierno.

Felipe Melo es un ingeniero civil industrial de vasta trayectoria en el sector público, y se desempeñó anteriormente como director nacional del Servicio Civil. Pese a su perfil, su paso por el corazón de La Moneda estuvo marcado por la necesidad de contener crisis políticas.

En su reemplazo asume Aisén Etcheverry, abogada que posee una estrecha confianza con el Presidente y una alta valoración dentro del gabinete. Fue ministra de Ciencia hasta julio de 2025 y tuvo que subrogar a la vocera Camila Vallejo durante su período postnatal. Su nombramiento es visto como una apuesta por la experiencia política y la capacidad de gestión para el último tramo del gobierno.

Antes de esta designación, ejercía como jefa de Planificación Estratégica, cargo que asumió tras dejar su cartera ministerial. Con este movimiento, Boric buscaría fortalecer su círculo íntimo con una figura que ya conoce el funcionamiento interno del gabinete.

Desde el comunicado de La Moneda indicaron que “el Presidente agradece el compromiso y trabajo desempeñado por Felipe Melo”, cerrando brevemente un capítulo y abriendo paso a la gestión de Etcheverry. Con menos de tres meses para el cierre del periodo presidencial, la nueva jefa del Segundo Piso tendrá la misión crítica de coordinar el traspaso de mando y asegurar el cumplimiento de las metas finales del programa de Gobierno.