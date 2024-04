Eurodiputado español Miguel Urban opina en la Feria Internacional del Libro y las Ciencias Sociales de Recoleta 2024 que “a un gobierno que se dice llamar de izquierda, hay que exigirle que sea antisionista”

Afinogenova recalcó que “más allá de hablar de genocidio lo que está en juego es la resistencia de los pueblos del sur global, no solo de palestina, sino que lo que está pasando en Sudán, por ejemplo, que ha llevado la muerte de centenares de miles de personas y que no le importan a nadie”.

La periodista y editora del Canal Red, dirigido por el fundador de Podemos Pablo Iglesias, Inna Afinogenova, junto al eurodiputado Miguel Urban, mantuvieron una prolongada, critica, aguda y emotiva conversación con el alcalde Daniel Jadue, sobre su libro “Palestina, crónica de un asedio”.

Para comenzar, Daniel Jadu agradeció la presencia de los expositores y señaló que “algunos piensan que el problema es Palestina. Yo no soy de aquellos. Palestina es el símbolo de la lucha global contra el norte. El bloqueo a Gaza no es distinto al bloqueo a Cuba, por ejemplo, esto es un síntoma de algo más”.

La destacada periodista rusa, como primera cosa, manifiestó que para ella lo que sucede en Gaza “se trata de un genocidio que fue calificado como tal por la ONU, en un informe que solo tiene 25 paginas y que es demoledor”.

En ese mismo sentido, se refirió no solo al conflicto en Gaza, sino a más conflictos bélicos que existen hoy en el mundo: “Mas allá de hablar de genocidio lo que está en juego es la resistencia de los pueblos del sur global, no solo de palestina, sino que lo que está pasando en Sudán, por ejemplo, que ha llevado la muerte de centenares de miles de personas y que no le importan a nadie”.

Respecto al territorio del que ella proviene, refiere: “Donde está el nacionalismo, está el mal. Nada que ver Ucrania con Palestina. Ucrania está siendo sostenido por todo el complejo industrial de la OTAN. El objetivo es desgastar a Rusia. Palestina está sola y se arma con piedras contra el complejo militar industrial militar que la está acechando”.

Por su lado, el eurodiputado Miguel Urban, apuntó al supremasismo del estado israelí expresando que “Israel es un proyecto sionista, racista, colonialista y supremasista, y no tiene nada que ver con el conjunto del pueblo judío y no puede hablar en nombre de él”, dando su opinión respecto a escuchar y apoyar las manifestaciones que se han dado en todo el mundo al respecto.

Respecto a lo mismo y durante la conversación, que parecía ser amena entre ellos ya que se entendieron muy bien, Inna Afinogenova dice que “Cuando pase el supremasismo, que no pasa solo por Netanyahu, a lo mejor se podrá hablar”, refiriéndose al conflicto y cómo se presenta frente al resto del mundo.

En esa misma línea, Urban se refiere a la impunidad con la que ha actuado Israel frente al genocidio que está cometiendo, y es categórico en decir, desde su lugar como habitante de la Unión Europea, que “La impunidad del estado de Israel se basa en un papel político de colonia europea en oriente construido por el Reino Unido, no podríamos entender si no, por qué la Unión Europea mira hacia otro lado frente a un genocidio tan palpable como el que se está sucediendo en Gaza”.

Para finalizar, el diputado europeo dice, categórico y en cuanto a un posicionamiento de los Estados, que “a un gobierno que se dice llamar de izquierda, hay que exigirle que sea antisionista, si no, no es de izquierda, ya sea de Chile o de España”.