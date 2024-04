Eurodiputado Miguel Urbán: «La extrema derecha ha recogido el elemento rebelde de la izquierda»

Miguel Urbán es diputado en el Parlamento Europeo y dirigente de la organización Anticapitalistas. Fue uno de los fundadores del partido Podemos de España, al que abandonó en 2020.

Urbán acaba de publicar “Trumpismos. Neoliberales y autoritarios”, una radiografía de la extrema derecha de la editorial española verso, en entrevista con Página/12, Urbán antes de su llegada a chile advierte sobre el peligro que significan para la democracia gobiernos como el de Javier Milei y reconoce: «La extrema derecha ha recogido el elemento rebelde de la izquierda. Le ha dado la vuelta».

Nacido en Madrid en 1980, Urbán tiene una fuerte ligazón con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Es hijo de Luis Miguel Urbán, militante de la Liga Comunista Revolucionaria y víctima de torturas durante la dictadura franquista.

En la entrevista concedida al medio argentino Página 12 Miguel Urban señala sobre los triunfos de líderes como Javier Milei, Donald Trump o Jair Bolsonaro que “no es algo que haya pasado por accidente, sino que estamos ante lo que yo llamo una auténtica crisis de régimen del capitalismo. Se acaba con la utopía de que el futuro es progreso. Por primera vez somos una generación que sabe que nosotros, e incluso nuestros hijos, vamos a vivir peor que nuestros padres. Esa conciencia genera una serie de malestares, inseguridades y profundos miedos en el conjunto de la sociedad. Y ante esos miedos la extrema derecha propone alternativas y seguridades. Si nosotros somos incapaces de imaginar el futuro, la propuesta de la extrema derecha es regresar al pasado del capitalismo sin frenos. Por ejemplo, Milei nos habla de Menem, de cierta lógica previa a la crisis del 2001. ¿Cuál es el lema de Trump en la campaña de las presidenciales? «MAGA», volver a hacer grande otra vez a América. Esto no va de razón sino de pasión. De aportar seguridades pasionales a una mayoría social y electoral. Sobre eso se construye la extrema derecha. La reacción también puede ser revolucionaria”.

Sobre el rol de los medios y redes sociales, el autor del libro Trumpismos. Neoliberales y autoritarios, una radiografía de la extrema derecha, explica que “(la extrema derecha) construyen una comunidad, una suerte de «fachosfera» en donde generan ciertas identidades. La extrema derecha ha recogido el elemento contracultural, rupturista, rebelde de la izquierda. Le ha dado la vuelta. La izquierda es el moderado, el políticamente correcto. ¿Qué hay más políticamente incorrecto que insultar como vimos a Trump, o sacar motosierras en medio de las elecciones como Milei? Todas estas lógicas nunca son anti élites. El humor es liberador cuando es hacia arriba. Cuando es hacia abajo es opresión. Nuestro enemigo ya no es el empresario que vive arriba, sino nuestro vecino que vive más abajo.”

Ante la pregunta del rol y lugar de la izquierda el fundador de Podemos y actual eurodiputado es categórico “La izquierda no está ni se la espera. La extrema derecha lo que nos está ofreciendo es una alternativa reaccionaria de imaginar el futuro. ¿Hay alguna izquierda ahora mismo que esté proponiendo una propuesta de futuro que supere al capitalismo? No la hay. La izquierda no tiene una propuesta de esperanza. En el mejor de los casos es una propuesta de gestión del capitalismo con un rostro humano. En Chile Boric pierde la primera vuelta y lo que gana en segunda vuelta es el voto contra Kast, el frenar a la extrema derecha. La propuesta de Kast era militarizar el norte de Chile, llevar a los milicos y expulsar a todos los migrantes. Bueno, es lo que ha hecho Boric. El peronismo en Argentina ha chocado constantemente con sus incapacidades y ha terminado gestionando los ajustes estructurales del FMI. Creo que, como izquierda, todavía no hemos conseguido quitarnos de encima los cascotes del muro de Berlín.”

Miguel Urban se presenta en el escenario principal de la Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales el viernes a las 18:00 horas, antes estará en un conversatorio junto a la periodista rusa Inna Afinogenova.

La entrada para la FIL es liberada, algunas actividades requieren descarga de entrada gratuita para asegurar no colapsar el aforo, sin embargo desde la organización han señalado que “la entrada a la feria es liberada, se puede visitar las 70 editoriales, las actividades paralelas, la galería de arte, el espacio de comida, y las más de 100 actividades preparadas, solo alguna de las actividades que se realizan en el escenario principal y han tenido una demanda alta requieren descarga de entrada gratuita para asegurar su asiento en el escenario principal que es para 800 personas, pero todos pueden ingresar y disfrutar de la feria”.

Para conocer el programa y descargar entradas para alguna de las actividades debes ingresar a www.filchile.cl

