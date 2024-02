Eurodiputado Miguel Urbán: «La hipocresía hace cómplice a las instituciones europeas de los crímenes de guerra de Israel contra Palestina»

En una nueva edición de la «Entrevista Ciudadana», el director de Internacional de nuestro medio, Denis Rogatyuk (DR), conversó con el eurodiputado Miguel Urbán Crespo (MU), sobre la necesidad de impulsar dentro de las instituciones europeas la solidaridad con Palestina para solicitar el cese al fuego e incluso aplicar sanciones y embargos contra Israel por su agresión a la Franja de Gaza.

DR: Estamos con Miguel Urbán Crespo, eurodiputado de izquierda (de España). Miguel, ¿qué te parece todo esta gran hipocresía de todas estas autoridades europeas, del Parlamento Europeo, del ejecutivo de la Comisión Europea, sobre todo en este tema de Palestina?. Estas declaraciones de que Europa está con Israel; condenaron el ataque de Hamás, pero no han dicho ni una sola palabra sobre los ataques contra los civiles palestinos, mientras que en los últimos 10 o 8 meses estaban condenando fuertemente todo lo que estaba pasando en Ucrania por parte del gobierno de Rusia y por parte del ejército de Putin. ¿Qué piensas sobre este doble discurso? Y, desde tu punto de vista: ¿qué debería hacer Europa en torno al tema de Gaza y de Palestina?.

MU: Serían dos cuestiones, me centro primero en la cuestión del doble rasero y la hipocresía de la Unión Europea. Me ha encantado hoy escuchar a los representantes de la política exterior de la Unión Europea, ellos hablan de una posición “proporcionada”. ¿“Proporcionada” qué significa? Proporcionada significa apoyar, sin ambages, no solo al Estado de Israel, sino apoyar al gobierno de extrema, extrema, extrema, extrema derecha que gobierna actualmente en Israel.

Es apoyar la impunidad de un Estado ocupante, que no solo lleva 75 años ocupando Palestina, no solo aplica un sistema de apartheid, sino que ahora mismo está cometiendo crímenes de guerra, de lesa humanidad, e incluso, dadas las propias declaraciones del Estado de Israel, está aplicando una limpieza étnica sobre Gaza.

Lo que estamos viendo es justamente como esa hipocresía hace cómplice a las instituciones europeas de esos crímenes de guerra y de esa limpieza étnica.

Una complicidad que se muestra de una forma muy palpable en la visita que hizo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que fue sin ningún tipo de mandato popular, no tenían ningún tipo de responsabilidad en cuestiones de política exterior y fueron para dar una imagen de cierre de filas con la política criminal de Israel. Eso ha generado esa hipocresía, pero no solo esa hipocresía, esa connivencia y complicidad con estos asesinatos y con estos crímenes de lesa humanidad, ha generado un movimiento de solidaridad muy fuerte en Europa, que aunque han intentado que sea criminalizado, hay que decir, que en países como Inglaterra se ha intentado prohibir la bandera palestina, en Alemania se han prohibido, al igual que en Francia, las movilizaciones, el llevar un pañuelo palestino (Kufiya), se ha intentado que en el Parlamento Europeo no pudiéramos lleva un pañuelo palestino. Hoy, en la votación que hemos tenido, a mí se me ha intentado retirar el pañuelo palestino, y yo me he negado. Les he dicho que lo intenten, he votado y he dicho que puede llegar otra persona vestida de otra forma y que igual, yo iba con un pañuelo palestino para mostrar mi solidaridad con un pueblo ocupado y masacrado.

Lo que estamos viendo es que hay miles de personas que no solo, ya no creen en esa hipocresía y en esa doble moral, sino que no quieren ser cómplices, que dicen: “no en nuestro nombre”, y que están dispuestos también a saltarse el régimen ‘macartista’ de intimidación que se estaba intentando someter justamente a la solidaridad con Palestina.

Lo vimos también en la guerra de Ucrania, y creo que esto es un elemento importante, contra todo aquel que disentía del discurso oficial, contra todo aquel que decía que estábamos en contra de la deriva militarista de la Unión Europea; estábamos en contra de la invasión, evidentemente, pero estábamos en contra de meter más fuego, enviar más armas, y al final favorecer un choque inter-imperialista que solo nos podía llevar al desastre.

Todo el mundo que ha disentido de la opinión general, ha sido o han intentado de que sea criminalizado, estigmatizado e incluso cancelado en la Unión Europea. La gran cuestión ahora con Palestina, es que un movimiento que, con el tema ucraniano, era mucho más minoritario, ahora estamos ante un movimiento de masas.

Un movimiento de masas, no solo en países como Irlanda o España, donde tradicionalmente había una solidaridad fuerte con Palestina, sino también en muchos otros países. En Alemania, donde normalmente, el ‘establishment’, los partidos políticos de la izquierda hasta la derecha, han cerrado filas con esta política criminal de Israel, el otro día vimos más de 30 mil personas en Berlín saliendo a la calle. Eso les preocupa mucho.

Vimos casi 100 mil personas en París. Y eso les preocupa mucho, justamente que la gente no acepte esa cancelación, no acepte ese régimen ‘macartista’ en donde se nos ha querido meter. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que la Unión Europea puede hacer mucho y por eso es doblemente cómplice. Es cómplice porque le da un cheque en blanco a Israel, porque favorece su impunidad y esto no solo por una lógica que nos intentan vender de mala conciencia, vinculado a lo que fue el holocausto, no, el proyecto sionista es anterior al holocausto, es anterior a la II Guerra Mundial y es anterior a que existiera el propio Hitler, por lo cual es otra cosa.

Y, ¿qué es? Es un proyecto colonialista, neocolonial europeo en el Oriente próximo, es tener una colonia europea en el Oriente próximo, y juega un elemento geo-estratégico y político fundamental, sin entender eso, no podemos entender ese cierre de filas, y sin entender eso, no podemos ver lo importante que es para la Unión Europea y para los Estados Unidos, el que se mantenga la ocupación ilegal sobre Palestina, porque Israel no podría solo mantener esta ocupación. Yo creo que este es un elemento fundamental.

Por eso decía que hay esa doble responsabilidad, primero hay que romper la hipocresía de la Unión Europea, una posición equilibrada es atender al respeto del derecho internacional humanitario. Nada muy revolucionario. Es una vergüenza que un anti-capitalista tenga que reclamar el derecho liberal burgués que incluso ellos vulneran de una forma sistemática.

Estamos hablando que ahora mismo, en un estado de conflicto como en la que estamos, el derecho internacional habla de aplicar un embargo de armas, esto se tendría que hacer mañana mismo para forzar un cese al fuego. La Unión Europea debería de romper, como justamente contempla sus tratados, una relación privilegiada, política y comercial con el Estado de Israel (De hecho, el artículo 2). Y, por último, habría que suspender las relaciones diplomáticas con Israel, no solo para que cese la limpieza étnica que está cometiendo, los crímenes que está cometiendo, sino también para que cumpla con las resoluciones de las Naciones Unidas y, justamente, acabe con los 75 años de apartheid y ocupación.

Yo creo que este es un elemento muy importante, pero todos saben que la Unión Europea no lo va a hacer sola. Y, ahí es donde juega un papel, debemos de jugar un papel las clases populares. Yo creo que esto es importante, y con esto quiero terminar, creo que no debemos caer en la impotencia, de salir a la calle ante un genocidio televisado, y ver que no cambia nada. No podemos ser meros espectadores de un crimen de guerra. Tenemos que ser actores del cambio y eso significa favorecer la auto-organización popular, pasar de la movilización a la acción. A no permitir que se sigan cometiendo estos crímenes.

