Petya Obolensky diputado del Partido del Trabajo de Bélgica (PTB): «Nuestro reto es darle esperanza a la clase obrera que está cada vez más explotada en Europa y el mundo»

En una nueva edición de la «Entrevista Ciudadana», el director de Internacional de nuestro medio, Denis Rogatyuk (DR), conversó con Petya Obolensky (PO), diputado del Partido del Trabajo de Bélgica (PTB) y Patricia Vargas, integrante del departamento internacional del PTB, sobre los desafíos que enfrenta la izquierda y el panorama político en la nación europea.

DR: Aquí estamos con Patricia Vargas, una compañera de Chile, que pertenece al departamento internacional del Parti du Travail de Belgique (Partido del Trabajo de Bélgica-PTB) y con Petya Obolensky que es un diputado del PTB. Un gran placer de estar aquí con ustedes para conocer mejor al PTB, conocer sus políticas y, la manera en que se convirtió en uno de los partidos de izquierda más exitosos en Europa, en estos tiempos tan difíciles.

Me gustaría comenzar con Petya. Como he dicho, el PTB es considerado uno de los partidos más exitosos y en estos últimos años ha crecido de una manera casi exponencial en Europa. Estamos aquí en Bélgica, la capital europea, entonces me parece muy interesante como un partido como el PTB ha llegado a la posición en que está ahora. ¿Cuáles son algunas de las razones por el cual se ha logrado esto?.

PO:Buenos días. Es una pregunta muy interesante pero complicada, porque podemos hablar horas y días sobre todo eso, pero que tampoco hay receta. Creo que lo importante es que el PTB viene de la lucha de mayo 68, de todo ese contexto, de esa lucha estudiantil, que viene, históricamente, de una corriente más maoista, como muchos en ese tiempo.

Después, muy rápidamente, se hizo la unión con la clase obrera en Bélgica. La gente, los militantes de la época se fueron uniendo, muy rápidamente, de la universidad, los obreros de las fábricas, y este vínculo muy fuerte con la clase trabajadora, pienso que sigue siendo nuestro punto fuerte y viene de esa época.

También después, a la mayoría de los partidos marxistas, cuando se cayó el bloque del Este, la URSS, etc, por muchas razones que no tenemos tiempo para conversar, se les presentaron dos caminos, o se hicieron el harakiri, digamos que se destruyeron, dijeron: ‘ya gano el capitalismo, es el fin de la historia, ya no hay alternativa’; o la otra manera era ser mas de derecha como algunos partidos socialistas, como en Francia que aplica una política de derecha.

Nosotros, en PTB hemos sobrevivido a esa temporada, tal vez, en ese momento como un grupo más pequeño, digamos, ‘no sectario’, más como una tortuga que se cierra en sí misma, porque todo el contexto está más anticomunista y después, cuando sobrevivimos esa temporada, vimos cómo nos adaptábamos y cómo podíamos ser un partido comunista moderno, que no tiene que ser una copia de lo que pasó en cualquier otro país del mundo.

Como PTB, en Bélgica, tenemos un reto muy grande, que es darle a la clase obrera esperanza, que está cada vez más explotada en Bélgica, Europa y en el mundo.

Estamos en un mundo, ahora, en que los 10 hombres más ricos del mundo, tienen más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. La Derecha es la que ha ganado la batalla de las ideas en los últimos 40 años. Estamos en un marco neoliberal y nosotros queremos romper ese marco, y como un partido comunista moderno también queremos hacer vínculos con otros partidos como La France Insoumise en Francia, en España hay muchos partidos y en América Latina, por ejemplo.

Entonces, aprender de la experiencia del comunismo, pero ser un partido moderno que aprende de los errores y que se adapta al contexto, con unos principios muy fuertes. Por ejemplo, en el partido no se nos permite que los diputados se vayan a enriquecer personalmente con el cargo de diputado, y que sigue trabajando en la clase, etc (como profesor). Un principio marxista muy importante. Pero, al mismo tiempo, tenemos que tomar en cuenta el nivel de conciencia de las masas en Bélgica, que puede ser menor que en América Latina, o que en Francia. Eso quiere decir que tenemos que tomar medidas tácticas, porque tenemos la estrategia que es que queremos romper el capitalismo, este marco neoliberal, construir un mundo mejor, socialista 2.0 (eso es muy importante), pero lo tenemos que hacer adaptándonos al camino. No hay receta, no hay un camino recto, hay que pensar, hay que ver cómo, hacer alianzas, porque tenemos el reto de cambiar el mundo.

Y creo que el PTB es uno de los únicos que pudo adaptarse a la modernidad. También aprender, en el nivel comunicativo, muchas cosas, y tú lo tienes en este libro que es mucho mejor que todo lo que digo (y me doy cuenta que hace mucho tiempo que no hablo español)

DR: Patricia, Petya mencionó algo muy importante y es la conciencia en América Latina. Es muy importante porque el PTB es uno de los partidos que ha incorporado en sus filas a muchos inmigrantes, o representantes de las comunidades migrantes, particularmente de América Latina. ¿Por qué decidió formar parte de las filas del PTB? ¿En qué manera cree usted que el partido se vincula con las luchas sociales, luchas políticas en América Latina?.

PV: ¿Por qué formó parte? Creo que justamente porque tengo la impresión y, hoy en día, tengo la certeza de que es un partido que realmente escucha a la gente y que escucha la historia. Toma ejemplo de los errores, tanto como de los aciertos, pero construye su propia propuesta a partir de una realidad concreta que es la realidad belga, que es una realidad multicultural. Bruselas es una de las capitales europeas que tiene la mayor cantidad de inmigrantes en el mundo. Y creo que esa riqueza multicultural hace la fuerza también del partido.

En tanto como marxista, el vivir aquí y no sentirse representado por el PTB es casi una contradicción y creo que, en la última elección importante donde el PTB logro una fuerte mayoría y se negó en ir en alianza con los partidos socialdemócratas, fue la razón principal por el que yo decidí organizarme. ¿Por qué? Porque nosotros, justamente, hemos visto que en América Latina la alianza entre partidos de izquierda con partidos que no son verdaderamente progresistas, no nos han llevado a ninguna parte. Son momentos de poder que son transitorios y que no logra organizar y politizar a la clase trabajadora, y creo que la fuerza del PTB está ahí, con la clase trabajadora migrante, no migrante. No hay esa concepción (diferenciar ‘migrante’ de ‘no migrante’) desde el interior del partido, somos todos belgas, somos todos compañeros y eso es lo más importante.

PO: Es muy importante entender sobre eso, que aquí en Bélgica estamos como en un (NO ENTENDI), en un ‘punto de cruce’ donde hay mucha gente, Bruselas es la ciudad más diversa del mundo. La clase obrera belga es súper ultra diversa. Y la gente migrante de muchos países ha politizado a la clase obrera belga. Por ejemplo, después de la II Guerra Mundial, los patrones buscaron fomentar la migración, la mano de obra de Italia, de España, de Grecia, de Portugal, pero fueron comunistas, trotskistas, anarquistas, gente de izquierda que decían: ‘todos somos negros en la mina’. Todos estamos explotados por el mismo patrón.

Después, llegaron otras migraciones como la de Marruecos, Turquía, de África, y de América Latina. Por ejemplo, los chilenos, que ustedes (El Ciudadano) son un medio chileno, nos han ayudado mucho en el PTB. Yo, personalmente, fui educado por los chilenos, de alguna manera, en mi vida. Al igual que los colombianos que se escaparon, muchas veces de una realidad muy dura, y complicada, los chilenos salieron por la dictadura de Pinochet, etc…Creo que también hubo un papel muy importante de los chilenos en la historia del PTB, también al inicio del PTB, porque venían de una realidad más grave, más fuerte y nos educaron mucho aquí en Bélgica. Realmente fueron un aporte gigante. Sigue siendo el caso. Los brasileños ahora, cada vez con las nuevas migraciones. Es una sola clase (trabajadora) con muchos orígenes.

DR: Entonces, es un caso bastante único. Los migrantes, o mejor dicho los exiliados no solo fueron incorporados al partido, sino que educaro.

PO: Creo que hay que ver la historia, pero pienso que al inicio del PTB, dicen que fueron los chilenos quienes llevaron el marxismo (al partido), tengo la duda, es uno de los aportes más importantes, realmente.

Unos estudiantes que están en rebeldía contra un poder duro, estamos en Mayo 68, tengo 18 años, no tengo la conciencia política, y vienen los chilenos, después del 73, en el momento en que el PTB era muy pequeño, y ellos venían con una cultura política mucho más amplia y con una práctica política dura, y eso nos llevaron (el marxismo), creo que fue un papel (NO ENTENDI).

DR: Tengo una pregunta: el 2024 será un año clave, no solo para Bélgica, sino para Europa, con las elecciones al Parlamento Europeo. Aquí, en Bélgica, serán las mega-elecciones: federales, regionales, locales, ¿Cómo ve las oportunidades para el PTB en este año 2024?.

PO: Tienes razón. Tenemos dos elecciones muy importantes, una al inicio de junio. Es que Bélgica es un país muy complicado, tienes la elección europea, la federal, a nivel de todo el país, y las regionales. Unos meses después, las comunales. Pienso que la simpatía de la población por el PTB está creciendo cada día. La gente se está dando cuenta de las injusticias y que hay que llevar una respuesta social, hay una emergencia social muy fuerte. Nosotros vamos a crecer en todas las regiones, etc.

Entonces, es en las comunas, a nivel local, donde tenemos más fuerza organizativa como en barrios, tenemos una casa médica gratis desde hace años, tenemos experiencias históricas allá. Somos fuertes en la parte roja de Lieja, de Amberes.

Queremos entrar en el poder a nivel comunal, en alianza con otras fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Pueden ser dos partidos en Bélgica: el Partido Socialista y los Verdes, que son más de ‘izquierda’ a nivel de los programas, pero nosotros decimos, si ustedes están de acuerdo en llegar con nosotros con un programa de ruptura, eso depende de la lucha, de los resultados de las elecciones, etc.

Pero, no queremos, como dijo Patricia, ser incorporados por un partido oportunista para que nosotros olvidemos nuestros principios. Siempre debes estar más fuerte después de las elecciones. En algunas comunas en donde estamos muy fuertes, tal vez imponer cosas importantes en el ámbito de la vivienda, del trabajo, de la movilidad, cosas que la gente necesita para tener un poco de aire.

Eso sí, a nivel federal, a nivel regional, va a ser mucho más complicado, porque los partidos burgueses no nos quieren y es más la derecha que está más fuerte a nivel general en el país, con una extrema Derecha que está muy, muy fuerte que puede llegar a un 51%. Para nosotros, lo más importante es que hagamos todo lo posible para que no gane la extrema derecha esta elección, porque ellos pueden dividir el país, diciendo: ‘nosotros vamos con el separatismo’. Y, Bélgica, siendo un país chiquitico, dividirlo en dos, tres, cuatro, cinco, para poner las regiones en competencia cada vez más fuertes, las comunidades, que no se hable tal idioma. Eso es lo que no queremos.

Ese es nuestro reto número uno, es una campaña de unidad muy fuerte para rechazar a la extrema Derecha, nosotros somos la mejor respuesta a eso. Nos vamos a los barrios populares, donde la gente está con una rabia gigante. Nosotros vamos a hacer todo lo que podamos para que esa gente vea para arriba y no hacia abajo, al extranjero, al negro, al árabe, al judío, no sé. Realmente, esa es la cosa, y eso es casa por casa, familia por familia, persona por persona. Es una lucha muy grande, si nosotros no lo hacemos, ningún otro partido lo va a hacer y va a ganar la extrema derecha, fácil. Realmente esas son las perspectivas.

DR: Patricia, cuando hablamos del mundo de hoy, hay muchas luchas sociales importantes, por supuesto, Palestina, pero también hay otras luchas en América Latina, por ejemplo, en Chile, la lucha por una nueva constitución que ha entrado en una etapa muy complicada y difícil. Pero también están los éxitos de la izquierda en América Latina, aparte de otras luchas importantes en el mundo. ¿En qué manera todo esto inspira al PTB y su política internacional?. ¿Cómo usted se relaciona con todos esos procesos internacionales?.

P: Bueno, fundamentalmente el partido está por la autodeterminación de los pueblos, esa es la base y creo que el internacionalismo, tanto por lo que nos toca vivir en este país, que está en el centro de Europa, en donde funciona la mayor parte de las instituciones europeas, nos da una visión absolutamente clara de lo que está pasando. El partido se va a solidarizar y apoyar todas las manifestaciones que dé la voz a los pueblos, y sobre todo, es el respeto a la autodeterminación y a la solidaridad internacional.

El internacionalismo es la base intrínseca del partido, como lo decía Petya, es un partido que nace de la lucha social del año 68 y además con todo lo que significa a nivel mundial esa lucha, y por tanto, es la bandera, es el Norte que nos inspira, debería decir que es el Sur que nos inspira, que nos mueve.

DR: Finalmente, este año es el aniversario de los 50 años desde el golpe de Estado contra Salvador Allende ¿Qué significa para ustedes la figura de Allende y el legado de su gobierno?.

PV: En tanto, como chilena, hermana de un niño ejecutado político a pocos días del golpe de Estado, con un padre militante y responsable político también, del partido de la Unidad Popular, evidentemente que la figura de Allende es una inspiración, y al mismo tiempo, un gran dolor, porque todo lo que soñamos y por el que luchamos está ahí, en el discurso, pero también está en lo cotidiano de cada uno de nosotros. Evidentemente es un orgullo decir que vengo de un país que pudimos tener una vía al socialismo, como la que llevo adelante Salvador Allende.

PO: Para mí, la esperanza. Creo que la experiencia que logró hacer Salvador Allende en unos años con la Unidad Popular, con la unión de marxistas, comunistas, socialistas juntos. Nos dio esperanza. No nací en ese momento, pero vi muchas películas, documentales, he hablado con muchos compañeros chilenos y creo que fue una de las esperanzas más lindas de la historia humana, pero al mismo tiempo, la reacción fue tremenda, el golpe de Estado, toda la preparación del golpe, el de la Derecha, la burguesía, el ejército con el apoyo de Estados Unidos, Toda esa reacción muy fuerte y nos enseñó que el camino que hemos tomado no es fácil, y que si queremos cambiar el mundo, vamos a tener que enfrentar una Derecha muy fuerte.

A Salvador Allende es fácil criticarlo desde un punto de vista de: tenía que hacer esto, eso y eso. Pero yo tengo mucha admiración por el personaje de Salvador Allende y es una fuente de inspiración muy grande, pero hemos visto después lo que pasó con el golpe de Estado, los años de la dictadura, la imposición del neoliberalismo, etc. Realmente es tremendo. Allende es un símbolo para toda la izquierda del mundo y también su último discurso, el cómo asumió, eso generó un respeto inmenso.

DR: Muchas gracias compañeros por su tiempo.

