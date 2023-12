Dolors Sabater, diputada del Parlamento de Cataluña: «El proceso independentista tiene que ir aunado con la transformación social»

En una nueva edición de la «Entrevista Ciudadana», el director de Internacional de nuestro medio, Denis Rogatyuk (DR), conversó con Dolors Sabater (DS), diputada del grupo parlamentario de la CUP -Guanyem en el Parlamento de Cataluña.

Sabater comentó sobre su experiencia como alcaldesa de Badalona y el intento de crear una forma del municipalismo de izquierda. Así como sobre los desafíos para el movimiento independentista catalán.

DR-Ahora estamos con Dolors Sabater, la ex alcaldesa de la ciudad de Badalona, aquí en Cataluña, y ahora es la diputada en el Parlamento Catalán. Un gusto estar aquí con usted.

DS-Muchas gracias, muy buen día.

DR-Entendemos que usted era alcaldesa de Badalona, muy interesante su experiencia, porque usted era la primera alcaldesa de esta agrupación, de la CUP, Guanyem Badalona en Comú. Ud. planteó un proyecto alternativo a lo que existió aquí durante muchos años, este proyecto conservador. Me gustaría preguntar: ¿Cuáles son algunos de los proyectos o reformas, que usted logró desarrollar? ¿Alguno de los más significativos, o de lo más conocidos?

DS-Si, este movimiento de Guanyem, llamado Ayuntamientos del Cambio, que recogía esta intención popular de entrar en la política desde movimientos sociales, y que aglutinaba a diferentes espacios políticos, desde la CUP, Podemos, Comunistas y organizaciones y movimientos sociales, diversos en la ciudad. Entonces, nuestra irrupción en la institución, solo estuvimos tres años, pero las políticas más significativas que pusimos en la agenda fueron, de un lado, políticas anti racistas, (puesto que fuimos el gobierno alternativo al alcalde del Partido Popular, reconocido por el propio Consejo de Europa, como un alcalde xenófobo y racista) políticas de seguridad basadas en la comunidad, en la resolución de conflictos y en la proximidad.

Hicimos políticas de transformaciones revolucionarias que son, en ese momento concreto, que el capitalismo excluye a la mayoría social, la mayoría de las clases trabajadoras, medidas concretas la vida, la materialidad de la vida cotidiana, pusimos en marcha la tarificación social, en algo tan concreto como la la escuela infantil, que en el anterior gobierno se había puesto en un precio exclusivo, un precio abusivo, con el cual había impedido que la mayoría de la clase trabajadora hubiera podido hacer uso de ese servicio público, y eso fue un cambio muy radical porque al poner la tarificación social abrimos la puerta para que nadie quedara excluido del servicio y que justamente, que las clases que más lo necesitaran, pudieran tener acceso a ello.

Otra de las innovaciones fue la agenda feminista como eje de transformación. Fue la primera vez, después de muchos años de gobiernos de mayoría absoluta socialistas que habían hecho unas políticas de igualdad, llamadas de “igualdad” para la mujer, que no eran en nada revolucionarias, sino que eran, más bien, solo un maquillaje. Y eso, fue entrar e irrumpir con una agenda feminista, que ponía cambios imprescindibles, tanto en la forma de funcionar, como en las políticas públicas de la ciudad.

Desgraciadamente, en los años próximos, una vez que se nos echó a nosotros del gobierno, y no pudimos revalidar seguir liderando este amplio gobierno, pues, estas políticas han quedado algo relegadas. Por ejemplo, algo tan importante, como los derechos LGTBI, que nunca habían entrado en la agenda de Badalona, entraron con nuestro gobierno, pero aún, en el día de hoy, no se han materializado, uno o dos servicios básicos, de atención e información a ese colectivo.

Otro de los temas en los que fuimos referente, fue en el ecologismo y en la movilidad sostenible. Logramos salvar un espacio defendido por los movimientos populares, que estaba proyectado que se debía sostener unas construcciones, publicas y privadas, que echaban a perder un espacio que era un punto importante de un corredor natural, desde la playa hasta la marina. Ese espacio fue objeto de una gran reivindicación popular y nuestro gobierno, de alguna manera, enfrentándonos a todas las adversidades, logramos las medidas concretas para salvar ese espacio.

También pondría de ejemplo, poner otra vez en la agenda política la participación ciudadana, pero real, vinculante. Pusimos un presupuesto de 14 millones de euros en manos de la decisión ciudadana. Presupuestos participativos, no solo en el sentido de decidir qué vas a hacer con ese dinero, sino sobre todo devolver al pueblo. El ayuntamiento, tiene que estar siempre en manos del pueblo para servir al pueblo y, por tanto, no se puede aceptar que una vez se entra el ayuntamiento, se tomen decisiones de espaldas a la gente. Entonces, este sentido de participación, pusimos en marcha concejos participativos, incluso con la seguridad, con Jornadas de seguridad a nivel participativo.

El hecho de contar con la gente para planificar la ciudad, para definir qué prioridades se tienen con ese dinero público, que es de todas. Eso también fue una marca importante de nuestro gobierno. Otra fue poner en el punto de mira la transparencia sobre los grandes contratos como, por ejemplo, el contrato de limpieza que lo tiene en sus manos una de las empresas propias de los oligopolios de las oligarquías del Estado español, como es Fomento de Construcciones y Contratas, que es una empresa que estafa directamente al erario público. Esa empresa se aprovecha de esos contratos multimillonarios, los usa para enriquecer sus ganancias, pero no para servir mejor al pueblo.

Nosotros fiscalizamos ese contrato, Nos negamos a pagar facturas durante un tiempo hasta que no se regularizaran. Por ese motivo, hemos sido objeto de denuncias y de judicialización por parte de esta empresa, y aún dura esto. Pero, creo que es algo muy importante porque uno de los problemas que tiene el municipalismo, es que en las últimas décadas se ha cedido muchos de los servicios públicos a gestión privada.

Entonces, en tres años, no pudimos municipalizar esa gestión como queríamos, las escuelas infantiles, los servicios como el de la limpieza, pero empezamos haciendo esta fiscalización, estas auditorías, y ‘plantando cara’.

Creo que nuestro gobierno también se identificó por eso, plantar cara con fomento, en el tema de la limpieza; lo hicimos con Endesa, que estaba practicando cortes de luz continuados en uno de los barrios más pobres de Badalona, en Sant Roc, con la excusa que eran personas que no pagaban la electricidad, ‘que la tenían pinchada’, entonces nosotros como ayuntamiento y yo misma, como alcaldesa, me reuní para decir que nosotros estábamos al lado de los vecinos y, que en todo caso, queríamos que ellos facilitaran contadores sociales y facilitaran la regulación de cómo suministrar energía eléctrica a familias absolutamente desahuciadas económicamente.

DR-Gracias por este gran resumen. Me gustaría ahora preguntarle por temas nacionales, el tema de Cataluña. Hoy en día, el terreno político está bastante diferente de cuando usted fue electa alcaldesa. Su partido, la CUP, Candidatura de Unidad Popular, sigue jugando un papel muy clave en el movimiento independentista pero también en la izquierda. ¿Nos puede contar algunas de las estrategias políticas u objetivos políticos en las que la CUP se enfoca ahora?.

DS-Solo un apunte respecto a ese momento, era una candidatura como Guanyem Baladona, de la que yo fui alcaldesa, en la que estaba la CUP, claramente, netamente independentista, pero también otras organizaciones políticas que también estaban a favor del derecho a la autodeterminación, pero sin tener tan clara la independencia.

Nosotros conseguimos un acuerdo de ir, todas esas organizaciones juntas, en ese Guanyem, que se sintetizaba en tres elementos claves, que eran justicia social, radicalidad democrática, República Catalana, entendiendo que República Catalana, esa independencia, era imprescindible para romper el régimen del 78 que impera en el Estado español y que aún es heredero de la dictadura Franquista y que no ha roto con ese Franquismo político, ni con las oligarquías Franquistas económicas.

Ese Franquismo continúa marcando el poder y extendiendo sus tentáculos en todas las esferas de la política del Estado. Por tanto, el proyecto independentista, significaba, y significa, aún ahora, una auténtica confrontación con ese régimen, y una auténtica oportunidad para romper con ese status quo y dar paso a una esperanza de una forma de gobernarnos y a unas políticas más republicanas, menos neoliberales, más enfocadas a las clases sociales populares y no a las élites políticas, como es ahora.

Por tanto, desde el anticapitalismo se veía claramente la independencia como una oportunidad de revolución, de cambiar ese status quo apoyado también por organizaciones que no eran netamente independentistas. Esta fórmula, que fue exitosa en Badalona, una ciudad metropolitana, donde jamás la CUP había conseguido ni siquiera un concejal, una representación, pero, en esa fórmula amplia de unidad popular más amplia, conseguimos cinco regidores y regidoras, es decir, cinco concejales, y pudimos liderar ese gobierno de cambio, junto a otras organizaciones de izquierda, en ese caso con Esquerra Unida i Alternativa y con Esquerra Republicana.

Nosotros pensamos que este modelo también podría ser útil a nivel nacional y, por eso, yo misma, como representante de Guanyem, me presente con la CUP en el parlamento para explorar qué posibilidad había de fortalecer esa unidad popular, en ese espectro más amplio, para darle un empuje a ese proceso independentista.

Un proceso independentista que, como sabéis, que por la represión del Estado, y quizás por no tener una estrategia muy bien consolidada desde el movimiento independentista, una vez que pasó lo del referéndum del primero de octubre, que no fue reconocido internacionalmente, y que fue severamente reprimido con violencia policial y con exilio y cárcel para los representantes políticos legítimos , pues, después de esto, han pasado algunos años en que no se ha avanzado en ese proceso independentista. Y, en esta legislatura actual, pensamos que esta idea de fortalecer la unidad popular que significa la CUP, con la unidad popular que significa Guanyem, era una oportunidad para dar pasos más avanzados.

En resumen, es una lección importante y es que nosotros abanderamos la CUP de una forma muy significativa, que es que el proceso independentista tiene que ir aunado con la transformación social, la revolución social; que los derechos nacionales y los derechos sociales van juntos y que tiene sentido todo el proceso de defender una República Catalana, que tiene que ser, si o si, más de izquierdas que lo que sería si no estuviéramos con esta fuerza, empujando, desde los movimientos de izquierda. Esto es muy importante. Y, creo que nos enlaza, de alguna forma, con los movimientos revolucionarios, precisamente de América, en Chile, en Cuba. No separar la reivindicación nacional de la reivindicación social, y ver en esta lucha por la Independencia, ver también la oportunidad de este cambio en el modelo económico y social que gobierna este país.

DR-Uno de los temas claves en la política del Estado español, es el tema de la investidura presidencial. ¿Cuál es su opinión de este gobierno de Pedro Sánchez y de este acuerdo que ha hecho?.

DS-Yo creo que es muy significativo tener en cuenta que en un momento en que la extrema derecha está avanzando en muchos países por el fracaso de que, con un título de políticas de izquierda se han hecho políticas muy neoliberales que no han dado respuesta a las clases populares, que no han resuelto los problemas más graves que tiene la clase trabajadora, y la mayoría social, en general, (Lo vemos en Europa el cómo está avanzando la extrema derecha), pues aquí, lo vemos en el Estado español, ese fantasma, ese miedo a que la extrema derecha crezca, que está creciendo, tanto en el Partido Popular, como en VOX; crece su entrada en las instituciones; crece también el uso que se hace del peligro que supone que ‘llegue’ la extrema derecha (al Poder).

Es muy significativo que, si en éstas últimas elecciones en el Estado español, no ha ganado abiertamente la extrema derecha, es por el voto de Cataluña. Esto es algo que no puede pasarse por alto cuando se hace el análisis de momento en que estamos ahora, porque la lectura, en Cataluña, y en el País Vasco, curiosamente, las dos nacionalidades, las dos naciones oprimidas por el Estado español, que están en una lucha mayor, reivindicando la independencia, o el derecho a la autodeterminación, y las medidas anti represivas.

Entonces, se da la paradoja de que Pedro Sánchez, que ha estado criminalizando el independentismo, y que ha estado colaborando activamente en la represión, a pesar de que, durante este gobierno, ha accedido a los indultos y a la reforma del delito de sedición, pero que, netamente, no ha hecho un apoyo, netamente, al derecho a la autodeterminación, ahora se ve obligado a negociar con el independentismo, para poder ser investido.

Esa situación, por la cual debe haber un reconocimiento por parte de Pedro Sánchez, de este independentismo, como algo democrático y, como algo que tiene todo su derecho a existir, y a actuar y expresarse políticamente.

Creo que, por parte del independentismo, ha sido una expectativa alta, pero hay dudas de si se va a poder mantener, desde nuestro punto de vista y desde el mío, también desde el punto de vista de la CUP, de Guanyem, desde el punto de vista de la unidad popular absolutamente comprometida con este independentismo. Hay dos premisas fundamentales: una es, si la amnistía no va acompañada de un avance en el reconocimiento y en el derecho a la autodeterminación, en forma de una fecha para el referéndum; en forma de algo concreto que explique a toda la sociedad que está autodeterminación se va a poder expresar políticamente, no va a ser reprimida otra vez, no va a ser despreciada. Si esto no va junto, no tiene ningún sentido.

Y, por otro lado, la amnistía, no puede ser restrictiva, única y exclusivamente a los políticos más reconocidos, sino que tiene que ser muy amplia porque hay más de 4 mil personas encausadas. La represión ha llegado, también, a todos los movimientos sociales como al movimiento por el derecho a la vivienda, y al propio movimiento anti represivo, que se ha expresado, porque aquí hay una ley, que es la ‘Ley Mordaza’, que el Gobierno no la ha cambiado, ese ‘Gobierno progresista’ no ha aprovechado su paso por el gobierno para cambiar una ‘Ley Mordaza’, que es la que, por ejemplo, gracias a esa ley tenemos a personas artistas como Pablo Hasél en la cárcel, ahora ha vuelto Valtònyc del exilio.

Por tanto, lo que estamos pidiendo es que la amnistía tiene que estar vinculada a avances en el derecho a la autodeterminación, en concreción de que este derecho de autodeterminación va a poderse expresar; a una amnistía amplia para todo el movimiento de luchas sociales, y todas las personas que han sido afectadas, incluso las que han estado afectadas por la Ley Antiterrorista, que se les ha impuesto la Ley Antiterrorista, por tanto, eso incluye CDR, Sunami, incluye los detenidos por el 23 de septiembre, incluye muchísimas personas y también, una observación: no se puede hacer creer a la población catalana y al movimiento independentista que vamos a conseguir la independencia con el permiso del Estado. Esto es fundamental.

Hacer creer que el Estado nos va a dar permiso para ser independientes, no. La lucha está en el pueblo. La lucha tiene que estar ahí.

DR-Para finalizar. ¿Algún comentario sobre Palestina? Lo que está pasando ahora, la resistencia contra los ataques israelíes

DS-Nuestro apoyo al pueblo de Palestina y nuestro horror al ver cómo Israel está incumpliendo, ya no los acuerdos de la ONU, que incumplió desde el inicio, que son el origen de este conflicto, con esta ocupación, con este apartheid, con este ‘no cumplir’ el aceptar el Estado de Palestina.

Y, lo que ahora, en este momento, es perpetrando Israel son crímenes de guerra, a plena conciencia, porque lo que está haciendo, es un genocidio. Está intentando eliminar completamente al pueblo Palestino, y la comunidad internacional no acaba de ser contundente.

La propia declaración del presidente de la ONU tenía que volverse a ratificar, porque había sido leída por Israel como un apoyo al terrorismo. Creo que es grave, a nivel internacional, cómo se manipula la información, cómo se intenta reescribir la historia para criminalizar a los pueblos que luchan por su independencia, que luchan por su derecho a existir como pueblos.

Se criminaliza todo deseo de existir como pueblo cuando hay un Estado represor que, con sus herramientas de Estado, que siempre son superiores, porque no estamos hablando de un plano de igualdad, entre un pueblo que se defiende de un Estado represor, y un Estado represor que tiene toda su maquinaria de Estado para pisotear los derechos del pueblo.

Como se intenta criminalizar y, los Estados se ponen de parte de los Estados y los pueblos, somos pueblos que apoyamos a los pueblos.

Puedes ver la entrevista completa en:

https://www.facebook.com/share/v/CNNhSVRUBUqrdhK2/?mibextid=hubsqH

Sigue leyendo: