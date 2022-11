Europeos califican su posición financiera como «precaria» ante crisis del costo de vida

Uno de cada cuatro europeos describe su posición financiera como «precaria», más de la mitad ve un riesgo grave de que lo sea en los próximos meses, y el 80% ya se ha visto obligado a tomar decisiones de gasto difíciles, según una encuesta.

A medida que la crisis del costo de vida, impulsada por los altos precios de la energía, la inflación desenfrenada y la guerra de Rusia contra Ucrania, aumenta su control, la encuesta de seis países para la ONG francesa contra la pobreza Secours Populaire pintó una imagen alarmante de “un continente al borde del abismo”. ”.

Más de la mitad (54 %) de más de 6000 personas en Francia, Alemania, Grecia, Italia, Polonia y el Reino Unido dijeron a la encuestadora Ipsos que su poder adquisitivo había disminuido en los últimos tres años, principalmente debido al aumento de alimentos, combustible, calefacción y facturas de alquiler

El país más afectado fue Grecia, donde el 68 % de los encuestados dijo que su poder adquisitivo había caído “mucho” o “algo” desde 2019, seguido por el 63 % en Francia, el 57 % en Italia, el 54 % en Alemania, el 48 % en Gran Bretaña y el 38% en Polonia.

Alrededor del 80% de los encuestados dijeron que ya se habían visto obligados a hacer compromisos importantes, como reducir los viajes (62%) o la calefacción (47%), pedir prestado a amigos o familiares (42%), encontrar un segundo trabajo (40%). y saltarse una comida (29%).

En los seis países, el 64 % dijo que ahora «a menudo» o «a veces» no podía decidir qué cortar a continuación, ya que ya había cortado lo que podía, el 28 % dijo que estaba sobregirado a mediados de mes y el 27 % a menudo o a veces temían perder su hogar.

En promedio, alrededor del 27 % de los encuestados en los seis países dijo que su situación financiera y material era “precaria”, definida como “un gasto inesperado podría cambiarlo todo”, mientras que el 55 % dijo que tenía que prestar atención.

Sin embargo, el futuro parecía peor para muchos: la mayoría de los europeos (55 %) dijeron que sentían que se enfrentaban a un riesgo muy o algo significativo de caer en la precariedad en los próximos meses, y uno de cada cinco (17 %) consideró que la posibilidad era muy alta. alto.

Los italianos y los griegos fueron los más preocupados, con un 70 % y un 68 %, respectivamente, muy o algo preocupados. Alrededor del 47% de los encuestados en Gran Bretaña dijeron que sentían que el riesgo de precariedad era significativo, y el 42% de los de Francia.

Los padres en particular estaban sintiendo la tensión, mostró la encuesta. Una gran mayoría (72 %) en los seis países dijo que había recortado sus propias actividades de ocio (76 %), tratamientos de peluquería y belleza (72 %) y presupuesto de ropa (72 %) para preservar la calidad de vida de sus hijos.

Casi la mitad de los padres (48 %) en los seis países también dijeron que regularmente reducían su propia comida para alimentar a sus hijos, mientras que el 66 % dijo que se habían visto obligados a controlar las actividades de sus hijos, incluidas las salidas y las vacaciones.

En promedio, el 49 %, incluido el 50 % en el Reino Unido, de los padres dijeron que les preocupaba no poder satisfacer las necesidades de sus hijos en el futuro, mientras que el 33 % dijeron que ya no podían garantizar que la dieta de sus hijos fuera tan variada como lo harían. me gusta.

El estudio mostró diferencias sorprendentes entre los países en cuanto a qué grupos se consideraban con mayor riesgo de caer en la pobreza: jubilados en Alemania (61 %), gente más joven en Italia (57 %) y en el Reino Unido, familias monoparentales ( 55%).

Fuente: The Guardian