Evelyn Apeleo, presidenta nacional de ANEIICH por audio de Hermosilla: “Si no hay sanciones va a quedar dañado el prestigio institucional”

Las reacciones a los audios que involucran a Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos sobre el pago a funcionarios del SII y CMF para obtener información privilegiada, no cesan. El Ciudadano conversó con la abogada Evelyn Apeleo, funcionaria del SII y presidenta nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (ANEIICH).



“Nos parece de la máxima complejidad lo que se está manifestando en la publicación (de CIPER), pero a la vez, tenemos claro que los temas de corrupción y falta a la probabilidad no tienen cabida dentro de nuestra institución”, asegura.



Por otro lado, Apeleo asegura que la presencia de Luis Hermosilla, uno de los abogados más importantes del país, enciende todas las alarmas.



“Al ver su declaración pública, al no desmentir los hechos, aparece una complejidad mayor puesto que, nosotros hoy día creemos que una verdad procesal penal no necesariamente va a llegar a establecer lo que realmente ocurrió y por lo tanto, va a ser necesario que se identifique cuáles son los daños que se producen por el accionar de esta persona que, quien quiera que sea, manifieste esto de su interacción con algún funcionario del SII o de la Comisión de Mercado Financiero (CMF).



Además, la presidenta nacional de la ANEIICH, destaca que lo más importante es cuidar el prestigio

institucional, puesto que por culpa de unos pueden salir perjudicados todos.



“Estamos requiriendo al SII que inicie las acciones para poder cuidar y defender la función pública y el prestigio de Impuestos Internos porque si no existe una sanción y una investigación que llegue a dar con responsables, lo que va a pasar es que va a quedar dañado el prestigio institucional y aquí no somos uno o dos funcionarios, somos cinco mil funcionarios, por lo tanto, el eventual accionar indebido de alguno de ellos no tiene por qué poner en juego a todos los demás”, dice.



Finalmente, Apeleo tuvo palabras para la situación que vive la ANEIICH, quienes se encuentran en medio de la suspensión del paro nacional que los mantiene movilizados desde el 10 octubre por el incumplimiento acordado por parte del director del SII, Hernán Frigolett, y la Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, sobre los recursos destinados al Proyecto de Fortalecimiento Institucional y el pago de la deuda de Carrera Funcionaria.



“Estando recién en suspensión del paro, se hace aún más necesario que el fortalecimiento institucional avance. El Fortalecimiento Institucional no tiene nada que ver con el tema de la probidad porque, con o sin fortalecimiento, nosotros sabemos que nuestros funcionarios, en su totalidad, y solamente salvo casos especiales, son personas probas”, concluyó.