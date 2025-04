“Evelyn Matthei es peligrosa para Chile”: ex estudiante de la UTE recuerdan crímenes del golpe

Corporación UTE-USACH denuncia a Evelyn Matthei como “peligrosa para Chile” por justificar crímenes de la dictadura

La Corporación Solidaria UTE-USACH emitió una declaración pública enérgica y clara para rechazar los recientes dichos de la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien calificó como “inevitable” el golpe cívico-militar de 1973. La agrupación acusó a la ex ministra y actual alcaldesa de justificar asesinatos, torturas y desapariciones cometidas durante la dictadura.

“Evelyn Matthei es peligrosa para Chile”, señalaron en el comunicado, advirtiendo que sus declaraciones no son una simple pérdida de juicio, sino que forman parte de una estrategia política. “No es que esté perdida, es parte de su estrategia fascista”, afirmaron desde la Corporación, subrayando que Matthei “miente” y actúa de manera deliberada.

En la declaración, se remarcó que Matthei “es capaz de justificar el golpe de Estado, asesinatos, las desapariciones, las torturas, los campos de concentración”. Agregaron que sus palabras no son meramente destempladas o violentas: “ella es así, no tiene convicciones, no tiene moral, nada respeta”, lo que —a juicio de los firmantes— la convierte en una figura peligrosa para la democracia.

Los ex estudiantes recordaron con dolor los horrores vividos en carne propia en la Universidad Técnica del Estado el 11 de septiembre de 1973, cuando fueron víctimas del bombardeo, la metralla, y la represión brutal en su propia casa central. “Fuimos allanados con furia, golpeados y pisoteados, estando desarmados”, relataron.

Entre los testimonios, evocaron al cantautor y profesor Víctor Jara, quien fue golpeado, torturado y asesinado a balazos en el Estadio Chile. “Muchos de nosotros presos con él, viendo y escuchando la furia diabólica que los valientes militares dejaron caer sobre Víctor”, indicaron.

También rememoraron a Gregorio Mímica, acribillado con más de 30 balazos mientras tenía los ojos vendados y las manos atadas; a Rafael Madrid, alumno del IPT, asesinado por la espalda tras ser obligado a correr como blanco de tiro; y a Michelle Peña, detenida desaparecida con ocho meses de embarazo, cuyo hijo nacido en cautiverio nunca fue encontrado.

La declaración mencionó además a Antonio Elizondo y su esposa embarazada, ambos detenidos desaparecidos, y a Ricardo Rioseco, alumno de Historia, fusilado en Angol junto a un menor de edad, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado. “Así podríamos nombrar a tantos estudiantes asesinados, que fueron inevitables para esta candidata que pretende ser presidente de Chile”, denunciaron.

En ese contexto, la Corporación Solidaria UTE-USACH hizo un llamado urgente a rechazar el negacionismo, la impunidad y el revisionismo histórico. “No a la impunidad, no a la mentira, no al fascismo”, concluyeron.