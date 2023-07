EveR 6 se convirtió en el primer robot android en dirigir una orquesta en Corea del Sur

Se llama EveR 6, tiene dos brazos, mide 1,8 metros y ha pasado a la historia como el primer robot androide que dirige una orquesta en Corea del Sur.

El robot dirigió el pasado viernes tres de las cinco piezas que fueron ejecutadas por más de 60 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, que tocaron instrumentos tradicionales coreanos ante una audiencia de más de 950 miembros en el Teatro Nacional de Corea en Seúl, detalla AFP.

Cuando apareció en el escenario, el robot fue ovacionado por los asistentes, a los que respondió con una reverencia, como hacen los directores de carne y hueso.

«El robot fue capaz de presentar un movimiento muy preciso, mucho mejor de lo que había imaginado», admitió el director de orquesta Choi Soo-yeoul, citado por el medio, que dirigió una pieza con el robot. Según explicó, este hito demuestra que los robots y los humanos pueden coexistir y complementarse entre sí.

Sin embargo, EveR 6, que ha sido diseñado por el Instituto de Tecnología Industrial de Corea del Sur, tiene una «debilidad crítica»: no puede escuchar ni analizar la música, razón por la que no percibe los errores de los músicos y no puede corregirlos acelerando o ralentizando el tempo.

El androide fue programado para replicar los movimientos de un director humanos a través de la tecnología de captura de movimiento (una tecnología que registra el movimiento de las personas u objetos), precisa el medio.

A pesar de que el androide no es capaz de escuchar o de improvisar en tiempo real, los desarrolladores trabajan para que haga gestos que no están preprogramados.

Fuente: RT

