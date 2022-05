Ex capitán denuncia que dentro de guardias privados de las forestales «hay carabineros y funcionarios PDI activos”

El excapitán de Carabineros, Miguel Ángel Toledo, fue consultado este miércoles sobre los hechos de violencias registrados en el Wallmapu, tras las muerte de Segundo Catril, el trabajador mapuche de 66 años que fue baleado durante un ataque a un minibus en el sector cruce Los Laurles, en la comuna de Lumaco.

Entrevistado por La Voz de los que Sobran, Toledo calificó como «muy llamativo» que el minibus no tuviese escoltas, debido a que siempre cuentan con seguridad.

De igual forma, cuestionó las versiones de las autoridades, quienes señalaron que el minibus había sido atacado por una rifle FAL 762, puesto que este tipo de armas solo es utilizado por las Fuerzas Armadas.

«Una 762 atraviesa un tren de riel, atraviesa a siete personas. Los falt los tiene la Armada, los militares, y la Fuerza Aérea. Ese fusil atraviesa ocho vehículos. Si hubiesen usado un falt contra ese bus, no hubiese nadie vivo», expresó Toledo.

Durante la entrevista, el ahora empresario maderero recalcó que las armas se encuentran en la zona, debido a que son robadas.

«Hay mucho armamento que se pierde de los vigilantes de los regimientos. Eso no se sabe, lo atacan por la espalda y le quitan el fusil, por lo que hay fusil dando vuelta, entonces son de los mismos militares, pero quedan en las calles», puntualizó.

Por otra parte, hizo hincapié en que existe una relación entre el aumento de “atentados” y el incremento de la producción de las grandes forestales.

Al respecto, el excarabinero detalló que muchas forestales contratan a funcionarios activos de Carabineros y la Policía de Investigaciones como guardias privados, lo que es ilegal.

“Hay muchas empresas que son de seguridad que trabajan para las forestales y que están compuestas por personal de Carabineros y PDI activos. Esto no es legal, pero te ponen una empresa fantasma, te ponen el nombre de un familiar, de la señora y se hace. Todas las personas que no se meten en este circulo, insisto hay dos Carabineros que murieron de un balazo en la cabeza inexplicablemente, venían de Santiago, no se metieron en el círculo o se salieron solos”, señaló Toledo.

También destacó que buena parte de la madera que es robada en la zona a pequeños empresarios madereros es exportada al exterior con documentos blanqueados y apuntó directamente a Carabineros.

«Cuando yo quise bajar mi madera, tuvieron dos meses jugando conmigo (…) ¿Cuál era la razón? Que ello estaban robando la madera. Yo no tenía idea que estaba robando la gallinas de los huevos de oro», aseveró en la entrevista con La Voz de los que Sobran.

«A mayor incremento de montajes, es mayor la producción de exportación (de madera). Toda la gente de la zona lo sabe. Esta madera la compra un exportador y la madera (robada) sale de Chile, con todos los papeles al día. Blanquean la madera robada. Este año fue la cantidad de exportación y fue la mayor cantidad de montajes (de atentados). Porque hay más caos en la zona», sentenció.

De igual forma, recalcó que el Estado de Excepción Constitucional en la zona, decretado recientemente por el Gobierno del presidente Gabriel Boric, solo le sirve a las forestales.