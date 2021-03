Ex Carabinero que lanzó a adolescente al río Mapocho, dice que no se lanzó a salvar al menor porque podía lesionarse él

Este martes el Matinal de Mega “Mucho Gusto”, entrevistó a los protagonistas del incidente ocurrido el pasado 02 de octubre en el Puente Pío Nono, cuando el Carabinero Sebastián Zamora, lanzó a un adolescente al lecho del Río Mapocho, hecho por el cual está formalizado por homicidio frustrado.

Actualmente Zamora se encuentra con arresto domiciliario, luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogiera la solicitud de revisión de cautelares solicitada por la defensa del ex uniformado, cambiando la prisión preventiva, por la cautelar menos gravosa.

Puedes leer: Ex carabinero acusado de empujar a joven desde el puente Pío Nono pasará a arresto domiciliario

Así, la periodista Paulina de Allende-Salazar, entrevistó para el programa “Mucho Gusto” al ex Carabineros, y en medio de ésta, le señala que (a ella) le cuesta entender por qué no bajó a ayudar al menor: “Cómo no te tiraste a salvarlo?”

A lo que éste contestó: “Imagínese me tiro, hubiese terminado lesionado yo“. A esto, la periodista le señala: “No importa, pero lo salvas”.