Exalcaldesa de Pencahue (RN) fue inhabilitada de cargos públicos por mal manejo financiero

A través de una resolución, el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) decidió inhabilitar de cargos públicos por cinco años, a la exalcaldesa de Pencahue Lucy Lara (RN), por incurrir a la causal notable de abandono de deberes durante su gestión edilicia.

Según se lee en el documento al que El Ciudadano tuvo acceso, «se ha establecido que la requerida señora Lara Leiva ha incurrido en un notable abandono de sus deberes, al haber omitido ejercer la debida supervigilancia en el funcionamiento del Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Pencahue».

«Han conducido a un abandono grave de sus funciones (…) entregar fondos por rendir a servidores municipales, sin velar por la rendición o recuperación de esos recursos, no pagar documentos vencidos al

treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, no realizar transferencias al Departamento Comunal de

Salud y al Departamento Comunal de Educación; entregar fondos por rendir a personas jurídicas sin fines de lucro (…) emitir registros contables con imputaciones erróneas que generaron saldos que no reflejan la realidad de la Municipalidad», resolvió dicho tribunal.

No obstante, esta no es la única polémica en la que se ha visto envuelta la militante de Renovación Nacional, ya que, a pesar de estos cuestionamientos bancarios actualmente ejerce como concejal de Pencahue, y además según una investigación de Radio Lila, Lara aparece contratada en la Municipalidad de Linares desempeñándose de manera remota en la Oficina de la Mujer dependiente de la DIDECO de dicha ciudad.

«Con fecha 21 enero se consigna que la ex jefa comunal (RN) goza de una autorización por pandemia durante enero, febrero y hasta el 31 de marzo para realizar teletrabajo desde su casa (…) El decreto tiene la firma del administrador municipal de Linares en su condición de alcalde (s), el también ex candidato a diputado por el Maule Norte, Jhon Sancho, quien recordemos junto al edil de esa comuna, Mario Meza, ocuparon cargos en los departamentos de Educación y Obras Municipales de Pencahue, respectivamente, durante uno de los períodos en que Leiva estuvo al mando del edificio consistorial (…) se trata del pago de un favor político en compensación por el empleo otorgado a los dos personeros, ambos militantes de su mismo partido», se mencionó en el reportaje del medio maulino.