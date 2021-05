Excandidato ecuatoriano Yaku Pérez se separa de movimiento Plurinacional Pachakutik

El ex candidato presidencial del movimiento indígena ecuatoriano, Yaku Pérez Guartambel, anunció este miércoles su separación de Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

«Hoy con mucha tristeza sabiendo las repercusiones que puede tener, pero que queden en libertad los asambleístas de Pachakutik para que sigan el camino; yo me hago a un lado (…). Yo me retiro de Pachakutik, me retiro, vuelvo a la resistencia» dijo Pérez en una conferencia de prensa en la ciudad Cuenca (sur).

La decisión de Pérez se da por su desacuerdo con la alianza que propició la designación de la legisladora amazónica, Guadalupe Llori, también de las filas de Pachakutik, como presidenta de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), en un hecho histórico para ese movimiento político, que siempre ha tenido una participación marginal en la legislatura ecuatoriana.

Llori fue designada como presidenta de la legislatura con 71 votos de los 137 que tiene la Asamblea, gracias a la alianza de la Izquierda Democrática (centro), Pachakutik (izquierda) y Creando Oportunidades (CREO), el movimiento político del presidente electo.

Pérez se oponía a un pacto con CREO.

«Ni con el candidato de la banca ni con el candidato del correísmo», dijo Pérez.

El ex candidato presidencial fue tercero en la contienda electoral.

En la conferencia de prensa dijo que el futuro presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, mantendrá su agenda neoliberal, extractivista y de persecución y criminalización a líderes sociales.

En la primera vuelta electoral, Pérez obtuvo el 19,39 por ciento de los votos y perdió ante Lasso el paso al balotaje.

Fuente: Sputnik

