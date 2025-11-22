Exministro Mario Marcel se integra al equipo económico de Jeannette Jara

Jeannette Jara incorpora a Mario Marcel y Carlos Ominami a su equipo económico, reforzando su comando para la segunda vuelta. Jara destacó que la llegada del exministro de Hacienda, quien se había mantenido alejado de la contingencia pública, fortalece el soporte técnico de su propuesta.

Exministro Mario Marcel se integra al equipo económico de Jeannette Jara
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo
Versión PDF

Mario Marcel se integra al comando de Jeannette Jara

Imágenes de archivo. Internet.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, confirmó este sábado la incorporación del exministro de Hacienda Mario Marcel y del economista Carlos Ominami a su equipo económico. El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en el Hotel Fundador, tras una reunión de trabajo con su comando. Jara destacó que la llegada de Marcel, quien se había mantenido alejado de la contingencia pública, fortalece el soporte técnico de su propuesta, destacó Radio Cooperativa.

Respecto al rol del exministro Marcel, la candidata señaló que “Todo el equipo de economistas que está acá ahora lo que hace es entregar un respaldo para un soporte técnico a este equipo económico y para una opinión para el Chile que viene, incluido Mario Marcel”, resalto Diario UChile.

Aclaró que, si bien su comando ya cuenta con un programa robusto, la integración de estas figuras busca agregar eficiencia al trabajo rumbo a la segunda vuelta de las elecciones de 2025.

En la misma instancia, Jara abordó la reciente polémica generada por las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, quien criticó al Presidente Boric e insinuó un posible apoyo a la candidatura de José Antonio Kast. Frente a esto, la abanderada oficialista fue enfática en su rechazo a cualquier forma de injerencia externa, calificando dichas acciones como inapropiadas y afirmando que “Eso no corresponde. (…) los países se merecen respeto y cada país tiene que elegir en función de su soberanía”.

Para finalizar, Jeannette Jara realizó una firme defensa de la soberanía nacional, dejando clara su postura frente a las relaciones internacionales. “Mi país es un país soberano y voy a tener buenas relaciones con todos, pero a Chile se le respeta”, enfatizó la candidata, cerrando una jornada que combinó el fortalecimiento de su equipo con una clara delimitación frente a actores extranjeros.

Relacionados

Seguel Alfredo

Mario Marcel: “Voy a votar por Jeannette Jara, porque la conozco como persona y porque me tocó trabajar con ella”

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Elecciones 2025: Primeros resultados  en el extranjero dan amplia ventaja a Jeannette Jara en diversos países

Hace 6 días
Seguel Alfredo

Cambio de Gabinete: Grau reemplaza a Marcel en Hacienda, Ignacia Fernández asume Agricultura y PPD Álvaro García es el nuevo ministro de Economía

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

“El examen está en la calle”: Vodanovic respalda la "Jaraneta" y el despliegue ciudadano de Jeannette Jara

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

2025 Elections: Initial Overseas Results Show Jeannette Jara Leading in Multiple Countries

Hace 6 días
Seguel Alfredo

Exministro Sergio Bitar: “Lo que está en juego acá, es defenderse de la extrema derecha”

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Jeannette Jara se reúne con embajador de China para profundizar relación de ambos países como socios estratégicos

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Primera y clara: Jara 37,3% frente a Kast 22,2% en primera vuelta, según La Cosa Nostra

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Atlas Intel: Jara toma ventaja decisiva con 33,2 % y guerra abierta por el segundo lugar entre Kast, Kaiser, Parisi y Matthei

Hace 3 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano