Exministro Mario Marcel se integra al equipo económico de Jeannette Jara

Mario Marcel se integra al comando de Jeannette Jara

Imágenes de archivo. Internet.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, confirmó este sábado la incorporación del exministro de Hacienda Mario Marcel y del economista Carlos Ominami a su equipo económico. El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en el Hotel Fundador, tras una reunión de trabajo con su comando. Jara destacó que la llegada de Marcel, quien se había mantenido alejado de la contingencia pública, fortalece el soporte técnico de su propuesta, destacó Radio Cooperativa.

Respecto al rol del exministro Marcel, la candidata señaló que “Todo el equipo de economistas que está acá ahora lo que hace es entregar un respaldo para un soporte técnico a este equipo económico y para una opinión para el Chile que viene, incluido Mario Marcel”, resalto Diario UChile.

Aclaró que, si bien su comando ya cuenta con un programa robusto, la integración de estas figuras busca agregar eficiencia al trabajo rumbo a la segunda vuelta de las elecciones de 2025.

En la misma instancia, Jara abordó la reciente polémica generada por las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, quien criticó al Presidente Boric e insinuó un posible apoyo a la candidatura de José Antonio Kast. Frente a esto, la abanderada oficialista fue enfática en su rechazo a cualquier forma de injerencia externa, calificando dichas acciones como inapropiadas y afirmando que “Eso no corresponde. (…) los países se merecen respeto y cada país tiene que elegir en función de su soberanía”.

Para finalizar, Jeannette Jara realizó una firme defensa de la soberanía nacional, dejando clara su postura frente a las relaciones internacionales. “Mi país es un país soberano y voy a tener buenas relaciones con todos, pero a Chile se le respeta”, enfatizó la candidata, cerrando una jornada que combinó el fortalecimiento de su equipo con una clara delimitación frente a actores extranjeros.