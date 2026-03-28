Experto internacional en macroeconomía desmiente crisis fiscal en Chile: “deuda externa es la más baja de la región”

“Esos comentarios de que no había plata son muy extraños y muy imprecisos”: Titelman desmonta el diagnóstico fiscal del Gobierno de Kast

El macroeconomista Daniel Titelman, Director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, calificó como “muy extraños y muy imprecisos” los comentarios del Presidente Kast respecto a que “no había plata” en las arcas fiscales. En una entrevista con DW Channel, Titelman subrayó que la autoridad asumió “un país con un nivel de deuda externa chilena en torno a un 41%, que es la más baja de América Latina, y muy baja comparada con los países de la OCDE y con el mundo desarrollado”.

El especialista detalló que, si bien el déficit real superó las proyecciones, con un déficit corriente de “2,8 puntos del PIB” y un déficit estructural de “3,8%”, la situación no es de fragilidad. “Efectivamente, todos quisiéramos tener unas cuentas fiscales con un menor déficit, pero es un Estado con algunas estrechezas fiscales, pero es un Estado fuerte, y una situación fiscal, comparativamente con cualquier país de la región u otro, sólida”, afirmó.

Titelman enfatizó que la decisión de no suavizar el alza de los precios responde a un criterio político más que a una restricción real. “Uno nunca va a frenar el alza completa, pero puede suavizar y hacer que la gente la tenga que pagar más extendida en el tiempo, y eso tiene un impacto menor sobre la calidad de vida y el bolsillo de las personas”, explicó el director de la CEPAL.

Concluyó que, dada la solidez fiscal comparativa de Chile, “se podrían haber utilizado otros recursos” para mitigar el impacto en la ciudadanía, señalando que el manejo de la economía es “más bien una decisión política que una decisión dada a las cuentas fiscales”.

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