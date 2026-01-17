Experto penalista por absolución de Crespo y ley Naín-Retamal: «Quienes dicen que no tuvo efecto no han leído rigurosamente el veredicto»

«Quienes están diciendo que la Ley Naín-Retamal no tuvo efecto no han leído el veredicto rigurosamente»: Juan Pablo Mañalich y caso Gatica

El académico penalista de la Universidad de Chile, Juan Pablo Mañalich, realizó un profundo análisis del veredicto absolutorio en el caso de Gustavo Gatica, desafiando la lectura pública que minimiza el impacto de la Ley Naín-Retamal.

El experto, en una entrevista con Diario Radio UChile, sostiene que quienes afirman que esta normativa no influyó, no han examinado el fallo con rigor. «Quienes están diciendo que la ley Naín-Retamal no tuvo efecto, no han leído el veredicto rigurosamente», afirmó, destacando que la modificación al delito de apremio ilegítimo fue clave en la lógica de la absolución del ex carabinero Claudio Crespo.

Más allá del aspecto probatorio, Mañalich advirtió sobre la peligrosa lógica adoptada por el tribunal, que atribuyó a Gatica una «agresión ilegítima, actual y potencialmente letal» por su participación en una protesta. Este razonamiento, según el penalista, es el núcleo de un riesgo mayor. «Me impresiona que esto no sea lo que esté hoy sobre la mesa, porque imagínense las implicancias que ese razonamiento tiene», señaló, criticando que se vincule el actuar individual con un peligro general para justificar una respuesta desproporcionada.

El profesor culminó con una advertencia escalofriante sobre las consecuencias de esta interpretación judicial, aplicada a un contexto de protesta masiva. Según su análisis, este criterio podría abrir la puerta a justificar una violencia extrema contra múltiples manifestantes, enfatizando la urgente necesidad de discutir las graves implicancias de este fallo para los derechos humanos y el uso de la fuerza policial en Chile.

Señala Mañalich: “Si en esa misma situación hubiésemos terminado con 200 de las personas presentes —y de las cuales pudiéramos decir algo similar de lo que ahí se está afirmando de Gustavo Gatica— con sus dos globos oculares destrozados, entonces me parece que el tribunal tendría que estar, en virtud de lo que está sosteniendo, comprometido con la solución de que en cada uno de esos posibles delitos de lesión —lesión corporal gravísima, para dejar a un lado la calificación jurídica de apremio ilegítimo— tendríamos que reconocer un ejercicio de legítima defensa por parte de los respectivos funcionarios policiales”, ejemplificó. “Eso”, concluyó, “no resiste análisis”, consigna Radio Diario UChile.

Cabe señalar, que una de las voces que señaló que la ley Naín – Retamal no habría tenido mayor incidencia en la absolución de Claudio Crespo, fue el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien dijo: «tiene un propósito bien específico», no «está asociado a esto objetivamente», agregando: «creo que es conveniente leerlo antes de una discusión jurídica y una discusión de hechos respecto a las cuales creo conveniente poner atención».

El ministro también señaló que el poder Ejecutivo va a «esperar el contenido de la sentencia final para efecto que el Estado o las instituciones del Ejecutivo emiten una opinión sobre ese punto”

Ver entrevista de Radio Diario Universidad de Chile a Juan Pablo Mañalich (video)