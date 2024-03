Exsubsecretario Galli criticó al gobierno por no enfrentar al crimen organizado y le recordaron cuando calificó de «utensilios sin importancia» a armas incautadas al crimen organizado

En una entrevista concedida este domingo a The Clinic, el exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli (RN) criticó duramente la agenda de seguridad que está impulsando el gobierno del presidente Gabriel Boric, asegurando que falta «coherencia» al interior del Ejecutivo. Usuarios de redes aprovecharon los dichos de Galli para traer a colación antiguas declaraciones suyas, cuando calificó de «utensilios sin importancia» a las armas con las cuales se amenazó de muerte a la fiscal Ximena Chong en 2020.

«Se dice que hay una prioridad en enfrentar el crimen organizado, pero lo que se hace no parece ser coherente con ese discurso (…) Tanto la ministra Tohá como el subsecretario Monsalve han puesto su mayor esfuerzo en que el Gobierno pueda alinear su fuerza detrás de una agenda que es urgente. El problema que tienen es que no basta con la voluntad de dos autoridades. Cuando la percepción de la ciudadanía es que en el gobierno hay contradicciones, no basta con la voluntad del Ministerio del Interior», sostuvo Galli.

Los dichos del exsubsecretario del Interior no pasaron desapercibidos en redes sociales. Usuarios recordaron un polémico episodio protagonizado por Galli en 2020, cuando la Policía de Investigaciones logró desarticular y detener a los integrantes de un grupo de ocho personas que amenazaron de muerte a la fiscal Ximena Chong.

Durante el operativo, a la banda se le incautó armamento prohibido de uso bélico y municiones, incluyendo una subametralladora UZI. Sin embargo, cuando el entonces subsecretario Galli fue consultado al respecto, se limitó a decir que «los utensilios que tenían (los detenidos) no eran de gran importancia, salvo esa subametralladora UZI que es un arma prohibida».

La respuesta de Galli generó tal nivel de rechazo en el mundo político que luego debió salir a aclarar que el gobierno sí condenaba las amenazas sufridas por la fiscal Chong, además de anunciar que presentarían una querella criminal por violación a la ley de control de armas.