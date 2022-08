Ezra Miller: Problemas complejos de salud mental le hacen pedir disculpas

“Habiendo pasado recientemente por un momento de crisis intensa, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas de salud mental complejos y he comenzado un tratamiento continuo”, señaló Miller. “Quiero disculparme con todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida”.

Después de meses de comportamiento errático que condujo a arrestos en varios estados, el actor Ezra Miller dijo que están en tratamiento por «problemas complejos de salud mental» en un comunicado el lunes por la noche.

Estoy comprometido a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida». Conocido por interpretar a Flash en las películas DC Extended Universe y Credence Barebone en la franquicia Fantastic Beasts, la disculpa de Miller, que informó por primera vez Variety, se produce después de una serie de quejas sobre su comportamiento este año.

En marzo, Miller fue acusado de alteración del orden público y acoso por supuestamente gritar obscenidades a los clientes del bar que cantaban karaoke, arrebatarle el micrófono a una mujer y arremeter contra un hombre que jugaba a los dardos.

Fueron arrestados nuevamente en Hawái un mes después por agresión en segundo grado luego de que supuestamente arrojaron una silla a una mujer que golpeó su cabeza cuando se les pidió que abandonaran una residencia privada.

A principios de este mes, Miller fue acusado de robar botellas de alcohol de una casa en Stamford, Vermont. Fueron acusados ​​de delito de robo con allanamiento de morada. La serie de arrestos de Miller en los EE. UU. sigue a incidentes anteriores con lugareños en Alemania e Islandia.