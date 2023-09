Fabiola Campillai se desmarca de Boric y le recuerda las violaciones a los derechos humanos bajo el mandato de Piñera: «El responsable no está tras las rejas y hoy lo llamamos demócrata. No es demócrata»

Hasta el frontis del palacio de La Moneda llegó esta mañana la senadora independiente Fabiola Campillai para participar en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Al ser abordada por la prensa y consultada respecto a los dichos del presidente Boric, quien calificó a Sebastián Piñera como un «demócrata», la senadora manifestó su desacuerdo y aseguró que el exmandatario debería estar tras las rejas por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su administración.

Fue en el programa Elegidos del canal Mega donde el mandatario emitió las declaraciones que le valieron críticas de distintos sectores del arco político: «Estoy convencido y no tengo ninguna duda que el Presidente Piñera es un demócrata que en su gestión, en sus dos Gobiernos, buscó genuinamente lo que él pensaba era lo mejor para el país», señaló el mandatario en aquella oportunidad.

No es el primer gesto que Boric hace a su predecesor: la semana pasada, Piñera asistió a un diálogo con el actual jefe de Estado que tenía por objetivo lograr que Chile Vamos firmara el llamado «Compromiso de Santiago» de cara a los 50 años. Sin embargo, esto no llegó a concretarse. A mediados de agosto, Boric también invitó a Piñera a compartir el avión presidencial para asistir al cambio de mando en Paraguay, lo que desató críticas de algunos sectores, particularmente porque tras el desembarco Piñera arremetió contra las reformas que impulsa el actual Gobierno.

En este contexto, la senadora Fabiola Campillai optó por desmarcarse de la reivindicación que ha hecho el presidente Boric respecto de la anterior administración, recordando las violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo su mandato.

«Hemos visto todo este tiempo que hay bastante negacionismo por parte de la derecha. Hoy queremos conmemorar a Allende, pero también tenemos que decir que en Chile se violaron los derechos humanos y aún no hay justicia. Necesitamos verdad, justicia y reparación para que las garantías de no repetición sean verdaderas», partió diciendo la senadora.

«A los 46 años del Golpe hubo un estallido social el cual aún el responsable no paga. El responsable no está tras las rejas y hoy lo llamamos demócrata. No es demócrata. Hoy día necesitamos justicia así como necesitamos justicia para las víctimas del golpe, son muchas las familias que aún no encuentran a sus familiares. Madres se han muerto buscando a sus hijos. Hoy día no podemos permitir que esto ocurra. Necesitamos justicia, necesitamos reparación y las garantías de no repetición», agregó.