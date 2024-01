Fabrizio Copano se incorpora a Mega: «¿A qué vine? No sé, y ellos tampoco»

Tras una serie de misteriosas apariciones en parte de sus programas y redes sociales, Mega anunció la incorporación a su equipo de Fabrizio Copano, comediante de 34 años que cuenta con una gran carrera internacional en los últimos años, incluyendo su exitoso paso por la más reciente edición del Festival de Viña del Mar.

“Radicado en Nueva York, Copano ha querido compartir en Chile su exitoso momento profesional por el que atraviesa a nivel internacional. Megamedia le da una afectuosa bienvenida a Fabrizio, con la certeza de que su talento e irreverencia lograrán una rápida y cercana conexión con nuestra audiencia”, señala el canal de televisión en el comunicado.

«No puedo más de alegría, me uno a la gran familia Mega», declaró Copano en su presentación, en donde concluyó con su característico estilo humorístico, diciendo que no tenía conocimiento respecto a que se debía su arribo al canal: «¿A qué vine? No sé, y ellos tampoco».