Factor Cubillos: El premio de consuelo que planea la UDI para bajar a Peñaloza de Las Condes

Las «formas» en política son muy importantes, dicen los conocedores, sin embargo, Daniela Peñaloza parece ignorar este principio.

Las últimas declaraciones de la alcaldesa de Las Condes, sumado a la aparición de Marcela Cubillos con la presencia del Partido Republicano, cuyo jefe de campaña señaló que es la más preparada para el cargo, han hecho que Javier Macaya, presidente de la UDI, piense cómo bajar a Peñaloza luego de haberla ratificado públicamente.

«No soy títere de nadie”, dijo en una entrevista en EMOL TV, agregando que “voy a la reelección sí o sí. No hay ningún motivo para no competir (…) nadie me va a bajar ni a notificar; soy yo la que decide». Los dichos no fueron bien recibidos al interior del gremialismo, quienes según La Tercera, lo tildaron de innecesario.

Así, la UDI habría decidido no apoyar la reelección de Peñaloza, quien ha sido profundamente cuestionada durante su gestión al mando de la municipalidad, teniendo al Ministerio Público y la Contraloría respirándole en la nuca por pago de horas extras y la compra de un terreno donde se quiso hacer un Cesfam.

Premio de consuelo

Dentro de las opciones barajan en la UDI, está ofrecerle un cupo en la Cámara Baja por el distrito 11. No obstante, en el horizonte de Peñaloza aparece la abogada Constanza Hube, quien además de buscar el mismo cupo, es muy cercana a la directiva actual.

La otra opción es participar dentro de algún equipo programático de la eventual candidatura de Evelyn Matthei. Sin embargo, desde el equipo de la alcaldesa de Providencia, aseguran que no habrá conformación de equipos hasta que esta se decida públicamente sobre su futuro.

Todas estas opciones, parecen condicionar a Peñaloza, siempre y cuando no se abran nuevos flancos en caso que las investigaciones que acechan su gestión en la municipalidad avancen.