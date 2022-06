Fallas de infraestructura y acusación de abuso sexual contra inspector habrían gatillado toma del liceo Insuco de Concepción

Foto: Resumen.Cl.

Al menos tres liceos, el Colegio Brasil y el Liceo de Hombres Enrique Molina Garmendia, donde funciona el Colegio René Louvel y el Insuco, amanecieron tomados ayer miércoles en la comuna de Concepción, misma región que se encuentra sin Seremi de Educación, tras conocerse la renuncia del representante del Mineduc en el Bío Bío.

A través de las redes sociales, los estudiantes del Colegio Brasil señalaron que las tomas se decidieron de forma coordinada con otros establecimientos para así “ejercer presión a las instituciones encargadas de la educación pública por distintas demandas que tienen los estudiantes”.

Entre las demandas se encuentran la falta de calefacción eléctrica, infraestructura deficiente, falta de profesores de reemplazo, desayunos y almuerzos precarios y en mal estado. Incluso aseguran que encontraron un gusano dentro de la ensalada entregada por Junaeb.

En declaraciones a Resumen.Cl las y los esudiantes del liceo Insuco relataron que el recinto cuenta con salas inundadas, pasillos llenos de goteras, techumbres rotas y falta de espacios para realizar educación física e implementos para las actividades deportivas.

🔴AHORA | Liceo Insuco de #Concepción amanece tomado por fallas de infraestructura como inundaciones los días de lluvia al interior del establecimiento, falta de implementos para las clases y acusaciones de acoso y consumo de drogas que no han tenido respuesta pic.twitter.com/BGB7eLEY2Y — Resumen (@rsumen) June 15, 2022

«Aquí hay inundaciones que llevan años. No han arreglado los techos, las salas se inundan por completo, con cualquier lluvia, aunque sea mínima, se inunda y perdemos clases por eso mismo. Nos despachan, nos cambian de sala o tenemos que compartir sala. Todos los profesores se ponen del lado del director y no tenemos apoyo», explicaron desde la toma del recinto educativo, que pertenece a la Cámara de Producción y Comercio de Concepción.

Acusaciones de acoso sexual en el liceo Insuco

Asimismo, un grupo de alumnas sumaron acusaciones de acoso sexual reiteradas e ignoradas por la Dirección del establecimiento.

Una de las estudiantes que participaron en la toma y que prefirió reservar su identidad comentó que, «estamos haciendo esta toma porque han pasado muchos casos de abuso de alumnos e inspector y no ha habido respuesta, por eso es esta toma, porque queremos respuestas».

«Han llegado casos a la inspectoría y no han hecho nada. Las niñas están inquietas, tímidas, están con miedo, algunos estudiantes les tocan las piernas y no pasa nada. El inspector sigue aquí en el liceo y son acosadores. Hay unas niñas que tienen 15 años, que podrían ser sus hijas, no merecen esto», condenó.

asociación gremial que pese a representar a 140 empresas de distintos rubros a lo largo del país, según destaca en su página, mantiene -en voz de sus estudiantes- totalmente abandonado y con serio daño estructural a su establecimiento.

Desde las primeras movilizaciones secundarias de la década del 2000, parte de las exigencias apuntaban a terminar con la administración de liceos técnicos y comerciales por parte de conglomerados económicos o asociaciones gremiales, entre otros, por la explotación laboral que significaban las prácticas no remuneradas en empresas durante los fines de semana.