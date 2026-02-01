Fallece Adolfo Bañados, el juez que asumió históricas causas de DDHH sobre crímenes de la dictadura

Fallece a los 103 años Adolfo Bañados Cuadra, el exministro de la Corte Suprema que enfrentó casusas históricas de DDHH

Imagen portada: Publicación de la Facultad de Derecho de la UChile

La Corte Suprema de Chile informó con pesar el fallecimiento del exministro Adolfo Bañados Cuadra, ocurrido en la madrugada de este domingo 1 de febrero de 2026, a los 103 años de edad. Según el comunicado oficial del máximo tribunal, Bañados, quien nació el 27 de septiembre de 1922, dedicó 50 años al Poder Judicial, desempeñándose en todos sus grados, desde secretario judicial en Calbuco en 1948 hasta ministro de la Corte Suprema, cargo que ejerció desde septiembre de 1990 hasta su retiro en enero de 1998.

Su carrera, detallada por la propia Corte, fue ejemplar por su recorrido integral. Tras sus primeros cargos en Calbuco, Yungay y Rancagua, ascendió a ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco en 1963 y luego a la de Santiago en 1966, tribunal que presidió entre 1984 y 1985.

Ver homenaje a ministro Bañados Cuadra por Sala Penal de la SUPREMA el 2022

«Importantes casos de violaciones de derechos humanos«

Sin embargo, como destacan tanto la Corte Suprema como un perfil biográfico, su legado trascendental está ligado a su investigación de «importantes casos de violaciones de derechos humanos» durante la dictadura.

Dos causas marcaron su trayectoria y el devenir de la justicia chilena. Según las fuentes, en su rol como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y luego de la Suprema, Bañados fue clave en la investigación del «Caso Lonquén«, relativo a la desaparición de campesinos en 1973, y en el histórico proceso por el asesinato del excanciller Orlando Letelier en Washington. Como recuerda el perfil, en 1993 «condenó a la cúpula de la DINA» por este crimen, incluyendo al general Manuel Contreras, en un fallo que marcó un precedente fundamental.

La dimensión ética y valórica de su trabajo ha sido ampliamente resaltada. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, su alma máter, emitió un comunicado lamentando su deceso, donde el decano Pablo Ruiz-Tagle lo calificó como «un verdadero héroe de la justicia chilena en tiempos muy difíciles». Ruiz-Tagle añadió, según la publicación de la facultad, que Bañados fue «un juez sobrio, dedicado a cumplir con su deber, que es un verdadero ejemplo para las nuevas generaciones».

Su figura, según las fuentes, representa a una generación de jueces que enfrentó el desafío de aplicar el derecho en medio de tensiones extremas. Su trabajo en casos de lesa humanidad, realizados en un contexto de transición democrática, ayudó a consolidar principios jurídicos cruciales como la imprescriptibilidad de esos crímenes y la responsabilidad penal de los agentes estatales. En reconocimiento a su trayectoria, en diciembre de 2022 la Sala Penal de la Corte Suprema rindió un homenaje por su centenario, colgando su fotografía en la sala de acuerdos.

El fallecimiento de Adolfo Bañados Cuadra cierra un capítulo esencial de la historia judicial chilena del siglo XX. La Corte Suprema indicó que los datos sobre su velatorio y funeral serán informados en las próximas horas, mientras el mundo jurídico y de los derechos humanos comienza a procesar la partida de un magistrado cuyo nombre quedará permanentemente asociado a la búsqueda de justicia en uno de los períodos más tenebrosos del país.