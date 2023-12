Por falta de antecedentes: Fiscalía decidió no perseverar en la investigación contra Florcita Motuda por los delitos de violación y secuestro

Tras más de mil días de investigación, la Fiscalía de Violencia de Género decidió no perseverar en la denuncia por violación y secuestro contra el exdiputado Raúl Alarcón, también conocido como Florcita Motuda.

Según informó el medio Intreferencia, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ratificó el pasado 26 de octubre la decisión de la fiscalía, esto debido a que no se lograron reunir los antecedentes suficientes para fundar la acusación contra el exparlamentario.

Cabe recordar que Alarcón fue denunciado por su expareja en enero de 2021 a través de medios de comunicación y de una sesión secreta en la Cámara de Diputados. En aquella oportunidad, la víctima aseguró que el entonces diputado había tenido relaciones sexuales con ella mientras dormía y luego había difundido las fotos a sus compañeros de trabajo.

«Yo tomo pastillas para dormir porque sufro de depresión severa, él lo sabía, me veía tomar las pastillas, yo quedo inconsciente porque son pastillas fuertes. Al otro día me contaba que había tenido relaciones conmigo, luego me enteré que le mostró fotos mías desnuda a su jefe de gabinete», detalló la denunciante.

La decisión de la fiscalía de no perseverar en la indagatoria fue valorada por el abogado defensor de Florcita Motuda, Lorenzo Morales, quien señaló que nunca hubo antecedentes para imputar a su representado:

«Es un fracaso para ellos (la fiscalía), porque tuvieron todas las aristas. Allanaron la casa con una entrada y registro autorizada. Le llevaron 26 medios electrónicos. Florcita tenía 12 computadores y un conjunto más de medios electrónicos. Y más de 1.200 CD’s que eran de su carrera artística. De hecho, al mes siguiente de iniciada la investigación la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía se los devolvió (….) porque son parte del patrimonio musical chileno», señaló.

«Esa es la desazón de esta investigación, porque estando en el año 2023, la investigación científica siempre vio que no hubo ningún atisbo, ningún antecedente importante de las acusaciones», agregó.