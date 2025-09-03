Familia del Comandante Ramiro rechaza tajantemente su traslado al Recinto de Alta Seguridad

A través de un comunicado público denunciaron las precarias condiciones de reclusión y el deterioro de su estado de salud, solicitando su regreso a Rancagua.

El pasado 21 de agosto, el ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Mauricio Hernández Norambuena, fue dado de alta del Hospital Penal, y en vez de volver a la cárcel de Rancagua fue trasladado de inmediato al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad, lo que generó un fuerte rechazo en su familia. En un comunicado público emitido el 30 de agosto, aseguran que rechazan categóricamente este trato discriminatorio, injustificado y vejatorio.

Según la familia, este traslado significa un «retroceso en sus condiciones carcelarias» y no tiene una justificación clara. Agregan que el cambio de penal revivió el trastorno de estrés postraumático que Hernández padece, debido a sus más de 20 años en régimen de aislamiento. Por esta razón, la familia inició gestiones políticas y judiciales para que el ex comandante sea regresado a la cárcel de Rancagua.

El comunicado también detalla las condiciones del nuevo recinto, señalando que el traslado fue a una celda individual que había sido usada por un recluso con tuberculosis, la cual tiene una ventana en mal estado que deja entrar el frío. Además, sus familiares denuncian que Gendarmería no ha actuado con la debida diligencia, ya que el personal no tiene conocimiento sobre sus medicamentos.

En conversación con El Ciudadano, el sobrino del comandante Ramiro, Mauricio Menares Hernández, quien además es abogado, señaló que:” Esta es una cárcel especial que tiene unos requisitos particulares para que las personas sean enviadas a esta, y en su caso no se cumplen”, explicando que el interno no tiene mala conducta, ni ha sido sancionado, y tampoco está vinculado a alguna banda de crimen organizado, por lo que no hay motivos para que el ex comandante sea trasladado.

Además, Menares explicó que la ex Cárcel de Alta Seguridad es un recinto especial, con un régimen más duro que le otorgaría al recluso muchas menos garantías y derechos: Es un traslado que a todas luces busca castigar y menoscabar a Mauricio Hernández Norambuena”, concluyó decidido.

El cambio al Recinto de Alta Seguridad ocurre a pesar de la reciente decisión de la Corte Suprema, que en julio acogió un recurso de amparo a favor del ex Comandante Ramiro y revocó una restricción de visitas impuesta por Gendarmería. En ese momento, la Corte argumentó que la medida carecía de justificación racional y afectaba la dignidad del reo, ordenando el restablecimiento de sus condiciones de visita.