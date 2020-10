«Fatigado pero de buen humor»: Hospitalizan a Trump en un centro médico militar

La Casa Blanca informó que el presidente estadounidense, Donald Trump, será trasladado al Centro Médico Militar Walter Reed, donde permanecerá unos días por recomendación médica para tratarse después de resultar positivo a COVID-19.

Según informó un funcionario del Gobierno citado por Reuters, la hospitalización del presidente en este centro médico militar, ubicado en Bethesda, estado de Maryland, ha sido decidida como medida de precaución.

La fuente explicó que los médicos insistieron en la medida para que el presidente pudiera recibir asistencia inmediata en caso necesario.

Centro Médico Militar Walter Reed. Foto: Reuters/Rt.

Horas antes, el doctor Sean P. Conley, médico del presidente, compartió un memorando en el que revela el tratamiento que sigue el mandatario estadounidense contra el COVID-19.

Según el doctor, Trump recibió «como medida de precaución» una dosis única de ocho gramos del «cóctel de anticuerpos policlonales de Regeneron», un tratamiento antiviral experimental compuesto de dos anticuerpos. Además, también toma zinc, vitamina D, famotidina, melatonina y una aspirina diaria.

El médico de la Casa Blanca dijo que ve a Trump «fatigado pero de buen humor». Por su parte, la primera dama tiene «una tos leve y dolor de cabeza». El resto de la familia presidencial también se sometió a prueba y todos han dado negativo, aseguró Conley.

Más temprano, medios locales reportaron que el mandatario y su esposa Melania Trump comenzaron a experimentar «síntomas leves» tras dar positivo por coronavirus este jueves. El estado de salud fue revelado este viernes 2 de octubre por dos personas familiarizadas con el tema a medios locales.

Un funcionario de la Casa Blanca comunicó que el presidente de EE. UU. estaba trabajando desde la residencia. Además, otros funcionarios señalaron esta mañana que actualmente no hay planes para que el presidente se dirija a la nación.

Asimismo, se conoce que el vicepresidente, Mike Pence, dio negativo a las pruebas, al igual que otros funcionarios cercanos. Por otra parte, las fuentes revelaron a The New York Times que se estudió la posibilidad de un discurso nacional o una declaración grabada en video del mandatario para demostrar que continuaba trabajando y que las actividades del Gobierno no se han interrumpido.

«Gracias por el amor que nos envían. Tengo síntomas leves, pero me siento bien en general. Espero una rápida recuperación», tuiteó la primera dama. Por la mañana, publicó que al igual que «muchos estadounidenses», su marido y ella están en cuarentena en casa y añadió que ha «pospuesto todos los próximos compromisos».

La pareja presidencial se sometió este jueves a una prueba de COVID-19 tras confirmarse el diagnóstico positivo de una de las asesoras más cercanas del presidente, Hope Hicks. La mujer, de 31 años, viajó este martes a bordo del Air Force One rumbo a Cleveland (Ohio), donde Trump participó en el primer debate electoral con el candidato demócrata Joe Biden, y también voló este miércoles con el presidente a un mitin en Minnesota.

Fuente: Actualidad RT.