Felipe Kast critica pensión de gracia para víctimas del estallido, pero omite que Pinochet le otorgó una a su madre

El senador de Evópoli, Felipe Kast, calificó como un “despropósito” la decisión de la Fiscalía de formalizar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su presunta responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social

El parlamentario fustigó la decisión del titular de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, de ingresar la solicitud para formalizar a Yáñez, acusándolo de omisión en los delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones grave y homicidio, todo esto mientras se desempeñaba como Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros.

El Séptimo juzgad de Garantía de Santiago fijó para las 9:00 horas del próximo 7 de mayo la audiencia de formalización.

“Es un despropósito lo que hizo la Fiscalía. Es un poder autónomo y pueden hacer lo que quieran… pero para mí es un despropósito”.

A juicio del parlamentario de derecha e no existe ninguna prueba que inculpe al general Ricardo Yáñez y defendió su derecho a emitir juicios con respecto a las decisiones de la Fiscalía.

“¿Por qué no se puede opinar? A mí también me pueden criticar como senador, por supuesto. Tengo todo el derecho a opinar sobre la justicia, sobre el Gobierno y no por eso estoy pasando por encima de la Constitución”, afirmó en conversación con Radio Pauta.

Asimismo, a través de sus redes sociales, el senador por la Araucanía ha salido en defensa del mandamás de Carabineros y criticado las pensiones de gracia autorizada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric a las víctimas del estallido social.

«El mundo al revés, en Chile se premia con pensión de gracia a delincuentes y se castiga a General de Carabineros por defendernos en el estallido», afirmó en un mensaje publicado en su cuenta en «X»,

«El mundo al revés, en Chile se premia con pensión de gracia a delincuentes y se castiga a General de Carabineros por defendernos en el estallido», afirmó en un mensaje publicado en su cuenta en «X»,

Madre de Felipe Kast recibe pensión de gracia otorgada por Pinochet

Sin embargo, varios internautas cuestionaron que Felipe Kast haga críticas al tema de las pensiones de gracia, sin hacer referencia alguna a una situación similar que ocurre en el seno de su familia.

Y que te parece esta pensión de "grasa"

Erí muy CARE'RAJA

Aquí se te corta el internet 🤗 pic.twitter.com/tNLi3nsyJ8 January 8, 2024

Cabe recordar que en octubre de 2015, Infogate reveló que su madre, Cecilia Christine Sommerhoff Hyde, recibe desde 1984 una pensión de gracia de $580.556,

Este beneficio pecuniario otorgado por el Presidente de la República, cuyo monto es variable y fijado en ingresos mínimos no remuneracionales.

La pensión de gracia puede ser otorgada por un periodo definido de tiempo o de manera vitalicia según corresponda. Es un beneficio no heredable.

La madre de Felipe Kast recibe este dinero por la Ley Nº 18.056 de las pensiones de gracia, más precisamente la letra «C», la cual establece que: «c) Las personas que se encuentren incapacitadas o con graves e insalvables dificultades para ejercer labores remuneradas que les permitan su subsistencia y la del grupo familiar que viva a sus expensas, en razón de enfermedad, invalidez, vejez o cualquier otra causa debidamente justificada».

Tal y como consignó el citado medio, con fecha 21 de diciembre de 1983, la Junta Militar decidió por razón de la causal “C” devengar – a través del Decreto Supremo Nº 1548– a la viuda del ex ministro Miguel Kast Rist, quien falleció de un cáncer óseo fulminante el 18 de septiembre de 1983.

El Decreto dice lo siguiente:

“Hoy se decretó lo siguiente: Lo dispuesto por el artículo 32º, nº 13, de la Constitución Política de la República de Chile, en la Ley nº 18.056, el informe favorable emitido en reunión de fecha 26 de octubre de 1983, de la Comisión Especial creada por Decreto Supremo Nº 1.928, de 1981, de Interior, y considerando: Que doña Cecilia Christine Sommerhoff Hyde, se encuentra en la situación prevista por el artículo 6º de la Ley, la que ha sido debidamente calificada y en uso de la facultad privativa que la disposición citada me confiere.

Decreto: Concédese, por gracia, a doña….una pensión equivalente a cuatro ingresos mínimos mensuales de la Región Metropolitana de Santiago.

El gasto que demande el presente Decreto Supremo, se imputará al Item “Jubilaciones, Pensiones y Montepíos” del Programa Operaciones Complementarias del Presupuesto vigente del Tesoro Público.

Firman: Augusto Pinochet Ugarte, General de Ejército. Presidente de la República. Sergio Onofre Jarpa, Ministro del Interior. Carlos Caceres Contreras, Ministro de Hacienda”.

El otorgamiento de la pensión de gracia a Cecilia Christine Sommerhoff Hyde, ha generado críticas debido a la posición económica de la viuda de Miguel Kast Rist, un economista y político perteneciente al llamado grupo de los Chicago Boys, quien se desempeñó como ministro de Estado de Augusto Pinochet y presidente del Banco Central durante la dictadura de Augusto Pinochet,

Una crónica publicada por El Mercurio destacó que Cecilia -la pensionada- rehizo su vida con Javier Etcheberry, ex ministro de Obras Públicas de la Concertación.

En el texto, la madre de Felipe Kast relató que proviene de una familia de padre alemán y madre de origen inglés y que estudió orientación familiar en el Instituto Carlos Casanueva. Montó un jardín infantil en la casa esquina con aspecto de castillo que compraron en Bilbao con Hernando de Magallanes.

«Lo formé yo sola el año 79 por razones económicas. Imagínate lo que ganaba un ministro y nosotros ya teníamos cuatro niños», comentó en la crónica.

De igual modo, hizo hincapié en que «cuando supo que tenía cáncer, Miguel Kast llamó a su amigo Ernesto Silva y le pidió que revisara si su seguro de vida estaba al día, que ordenara sus cuentas y que se preocupara del futuro de su familia. Gracias a su espíritu previsor, dice hoy Cecilia, nunca pasaron necesidades«.



