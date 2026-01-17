Felo, Eduardo Peralta, Luis “Pippo” Guzmán y Patricio Liberona llevarán el canto y el humor a la Sala Master de Radio U. de Chile

Concierto «Canto Nuevo: Humor y Canciones»

Una vibrante noche de humor y canciones promete la nueva jornada del ciclo “Un encuentro de músicos chilenos”. El próximo viernes 30 de enero, a las 19.30 horas, la Sala Master de la Radio Universidad de Chile (Miguel Claro 509, Providencia) recibirá el concierto “Canto Nuevo: Humor y Canciones”, que contará con cuatro grandes referentes de este movimiento cultural contestatario a la dictadura: Felo, Eduardo Peralta, Luis “Pippo” Guzmán y Patricio Liberona.

Se trata de cuatro cantautores que, de una u otra manera, cultivan el humor y la ironía en su repertorio, ya sea a través de las letras, sus comentarios sobre el escenario o en su lenguaje corporal. El humor, la sátira y la ironía en el comentario social fueron muy terapéuticos para distender el ambiente en un contexto de represión y censura general como lo fue la época de la dictadura.

“Estos cuatro artistas promueven la reflexión dentro de sus canciones donde hay áreas donde uno se ríe y nos saca de la solemnidad. En dictadura ellos nos hacían sonreír en la reflexión, y todas las canciones tienen una cuota de humor. Por lo tanto, esta es una noche para reír, recordar y dejarse atravesar por el cancionero de nuestras vidas”, señala Rodrigo Núñez, músico y productor de este recital.

Al respecto, Luis “Pippo” Guzmán, cantautor iquiqueño que se dio a conocer en la época del Café del Cerro y también en el espacio televisivo, recuerda que “en esa época usábamos humor y las canciones para no tenerle miedo a nada ni a nadie, por eso fuimos tan felices de dar recitales en universidades, cafés y en todas partes donde nos llamaban. Estoy feliz de compartir nuevamente con grandes colegas”.

Las entradas están disponibles sólo por Portaltickets a través de este link y tienen un valor único de $12.000.

Los artistas

Felo: inició su carrera artística como solista en la Casa Kamarundi -peña formada por el actor Manuel Escobar, “Tilusa”, en 1979. Luego irrumpió por los circuitos del Canto Nuevo con una propuesta diferente, merced a letras que hablaban de la contingencia de la dictadura recurriendo a las armas de la ironía y el humor, algo totalmente disruptivo en tiempos de tristeza, desapariciones y represión. Con el paso del tiempo, conquistó el espacio televisivo en los 90 y sus canciones se hicieron sumamente populares. Hoy continúa presentándose en escenarios de todo el país y sigue cultivando el humor, la comedia y la crítica social.

Eduardo Peralta: uno de los máximos emblemas de la trova y de la canción de autor en Chile. Comenzó su carrera musical en 1978 y continúa deslumbrando en los escenarios chilenos con su repertorio en el que mezcla sus propias canciones, musicalizaciones de poetas y adaptaciones de la obra de su máximo referente en el oficio, el francés Georges Brassens, a quien en parte le debe su adhesión al humor y a la ironía en sus composiciones. Reconocido con la Orden de Caballero de las Artes y de las Letras en Francia en 2004, Peralta es autor de canciones icónicas como “Juan González”, “El hombre es una flecha” y “El joven titiritero”, entre otras.

Luis “Pippo” Guzmán:.cantautor iquiqueño que se hizo muy popular en el escenario del Café del Cerro, sobre todo con su éxito “A través de mi ventana”. Combinó su presencia en espacios alternativos con apariciones en la televisión, como por ejemplo en el conocido programa infantil Patio Plum. Es recordado por su personificación del “patrón” en la grabación de la canción “Pate’ vaca”, del dúo Schwenke y Nilo.

Patricio Liberona: ex integrante del conjunto Los Moros, se consolidó como solista en la década del 80 con presentaciones en los circuitos contestatarios a la dictadura, en espacios televisivos como “Chilenazo” y en festivales masivos, cultivando además otras disciplinas artísticas como teatro, pintura, danza, escultura, mimos y poesía. Sus cuentos e historias que suele narrar sobre el escenario han sabido conquistar al público que valora su vigencia a los 79 años.