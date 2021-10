Fernández aclara que si aun no cerró acuerdo con el FMI es porque no está dispuesto a «arrodillarse»

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, declaró este miércoles 27 de octubre que si su Gobierno «no cerró un acuerdo» aún con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el pago de la deuda, ello se debe a que no está dispuesto a «arrodillarse».

Durante un acto celebrado en Morón, provincia de Buenos Aires, por el 11.º aniversario de la muerte del exmandatario peronista Néstor Kirchner, Fernández cargó contra la responsabilidad del organismo internacional por haber otorgado durante la gestión de su predecesor, Mauricio Macri, un préstamo que «no se podía pagar».

En un encendido discurso, el jefe de Estado cuestionó también a los medios de comunicación que le exigen a su Administración «un rumbo que sigue endeudando y postergando a Argentina» y que «condiciona su crecimiento y desarrollo».

«Quisiera que los diarios, en vez de exigirme acuerdos a cualquier precio, le digan al FMI que se haga cargo de esta deuda impagable. No hace falta recordar quién juega para el pueblo y quién no», dijo el presidente.

🎙️ "Quisiera que los diarios, en vez de exigirme acuerdos a cualquier precio, le digan al FMI que se haga cargo de esta deuda impagable. No hace falta recordar quién juega para el pueblo y quién no". El presidente @alferdez en el homenaje a Néstor Kirchner del @FrenteDeTodos. pic.twitter.com/vRXw80nyDz October 27, 2021

En ese sentido, aclaró: «Si todavía no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar. Vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. No vamos a hacer un acuerdo que postergue a los argentinos«.

Representantes de la Casa Rosada mantienen estos días una serie de reuniones con el Fondo Monetario Internacional en Washington para renegociar la deuda contraída en 2018 y lanzar un nuevo plan de pagos que contemple la crisis económica que atraviesa el país sudamericano.

Los compromisos de pago de Argentina derivan de un préstamo de 45.000 millones de dólares —el mayor de la historia del país y del organismo— tomado en 2017 bajo el gobierno de Macri.

Los fondos destinados a la nación sudamericana nunca se vieron reflejados en mejoras estructurales ni en programas sociales o de empleo. Por el contrario, el actual Gobierno denuncia que el dinero fue utilizado para solventar la fuga de capitales de grandes empresas y también con fines políticos, para colaborar con la reelección que Macri no logró en 2019.

Ahora la gestión de Alberto Fernández afronta el pago de esa deuda con serias dificultades económicas, agravadas por la pandemia.

Fuente: RT.