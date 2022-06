Fernández visitó a Milagro Sala y pidió a la justicia revisar la medida de prisión preventiva

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, visitó este miércoles 29 de junio a la activista Milagro Sala en un sanatorio de la provincia de Jujuy, donde se encuentra internada desde el lunes por un cuadro de «trombosis venosa profunda».

El mandatario pidió a los tribunales provinciales y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revise las resoluciones que sostienen la detención preventiva de Sala, quien cumple 2.356 días de prisión domiciliaria por un caso de supuesta corrupción y amenazas.

«Vengo a hacer público mi compromiso con Milagro Sala y a llamar la atención a Argentina y al mundo de algo que está ocurriendo y no debería ocurrir y que está afectando no solo la libertad de una persona sino su salud», dijo Fernández en declaraciones a radio AM 750.

Para el Gobierno argentino, Milagro Sala es una «presa política» que fue detenida en 2016 por presiones del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y la administración nacional del entonces presidente Mauricio Macri.

«Lo he planteado una y mil veces desde que empezó la persecución. Ninguna sociedad funciona bien sin un estado de derecho que respete los derechos humanos. Prolongar detenciones preventivas es una forma de violar los derechos humanos«, dijo Fernández durante una rueda de prensa en la clínica.

Quiero volver a manifestar mi compromiso con Milagro Sala.



Desde siempre he planteado lo indebido de su detención y lo irregular del proceso. Milagro ha sido perseguida, hace 7 años que está privada de su libertad y tanto su salud como la de su marido se han deteriorado mucho. pic.twitter.com/Hbg7OLu6qr June 29, 2022

Asimismo, el mandatario pidió tanto a los tribunales de Jujuy como a la Corte Suprema que «empiecen a enmendar las barrabasadas que se hicieron» en relación a la situación de Sala.

El jefe de Estado pidió al máximo tribunal que «impriman urgencia al tratamiento de la sentencia que les llegó por vía de queja y que descansa en algún lugar de la Corte, y que, por favor, resuelva».

Por su parte, el gobernador Gerardo Morales (Unión Cívica Radical) ratificó su deseo de que Sala permanezca detenida, más allá de su dolencia. «En mi convicción humanística, le deseo que recupere su salud la señora Milagro Sala que ha sido visitada Por el presidente. Que se mejore, pero para que siga cumpliendo la condena que tiene en una cárcel común«, dijo.

Morales expresó su bronca por el hecho de que el presidente haya realizado una visita personal a Jujuy y no se haya reunido con la autoridad máxima provincial.

«Hubiera sido una oportunidad para que conozca los grandes proyectos que están en marcha que están transformando Jujuy y pueden transformar al país», indicó en una carta abierta dirigida al mandatario nacional.

Carta abierta al Señor presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández @alferdez pic.twitter.com/VfwYMCHfge — Gerardo Morales (@GerardoMorales) June 29, 2022

Este martes, la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina reclamó a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades judiciales de la provincia de Jujuy que tomen las medidas necesarias para frenar el hostigamiento a la activista Milagro Sala.

La dirigente social de la asociación Tupac Amaru fue internada el lunes y quedó bajo supervisión médica por una trombosis venosa. Según su defensa, la vigilan dos agentes de Policía en la puerta de su habitación y otro más frente a su cama.

Milagro Sala lleva ya casi siete años detenida con prisión preventiva, y se le iniciaron 11 causas penales y una actuación contravencional dirigidas contra ella y su familia.

A partir de una medida provisional dictada en 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino que adoptara, «de manera inmediata, las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud de la señora Milagro Sala».

Fuente: RT.