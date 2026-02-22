Festejo patronal: Salmoneras celebraron el ‘Día del Trabajador’ en Chiloé en medio de despidos masivos y 90 muertes laborales

Patronales del salmón celebraron el «día del trabajador» en Quellón mientras la industria suma 90 muertes laborales, despidos masivos y acusaciones de precarización laboral

En una muestra de lo que organizaciones sindicales califican como un intento de «blanqueo de imagen», la gremial empresarial SalmónChile A.G., en conjunto con un grupo de transnacionales y la Municipalidad de Quellón, conmemoró el pasado domingo 15 de febrero el «Día del Trabajador Salmonero», según difusión de medios afines.

La actividad, realizada en las inmediaciones de la planta «Pacific Star» de Salmones Austral en Quellón, se llevó a cabo en un contexto crítico para la industria: el inicio de una ola de despidos masivos con cientos puestos de trabajo y un trágico récord de 90 trabajadores fallecidos en los últimos 13 años, según confirmó el Centro Ecoceanos .

La paradoja del evento fue denunciada de inmediato por los líderes sindicales de la zona. La celebración, que incluyó una maratón, degustaciones gastronómicas y sorteos, contó con el auspicio de gigantes del sector como Salmones Antártica (Nissui Corporation), Multi X (Cargill/Mitsui) y Camanchaca, entre otras. Sin embargo, solo dos días antes, la propia empresa anfitriona, Salmones Austral, había despedido a más de 300 trabajadores de su planta procesadora, según resalta la publicación de Ecoceanos.

A esta cifra se suman los despidos iniciados por AquaChile y Marine Farm, afectando principalmente a trabajadores con precarios contratos «por obra y faena», una modalidad que, según denunciaron dirigentas a Ecoceanos, precariza el empleo e impide la sindicalización . «Los trabajadores del salmón no tenemos nada que celebrar«, enfatizó Gustavo Cortés, dirigente sindical de Quellón, en conversación con este medio, recordando que el mes de enero ya había sido «trágico» para la industria.

El telón de fondo de esta conmemoración patronal está marcado por la sangre de ocho trabajadores fallecidos solo en lo que va de 2026. La última tragedia ocurrió el 28 de enero, cuando el hundimiento de la nave «Koñimó I» en el Estuario de Reloncaví cobró la vida de seis tripulantes que prestaban servicios para Salmones Austral . Días antes, el buzo Manuel Tamayo había muerto en un centro de cultivo de Australis Seafoods en la región de Aysén. Con estos incidentes, Chile consolida su posición como el país con el mayor índice de mortalidad laboral en la salmonicultura global, superando a naciones como Noruega y Canadá, según los registros de Ecoceanos que contabilizan 90 víctimas entre marzo de 2013 y enero de 2026.

Mientras la patronal, en voz de su representante Pablo Moraga, justificaba el evento ante el medio Salmonexpert como una necesidad de «generar un espacio de distensión» y «fortalecer la unidad», los trabajadores organizados realizaron un crudo contrapunto. Fuentes sindicales estimaron una asistencia de apenas 300 personas, muy lejos de las 2.000 que pregonó la industria. Cortés subrayó que el verdadero «Día del Trabajador Salmonero» debe ser una jornada de reflexión sobre la precarización, la subcontratación y los «inaceptables niveles de accidentabilidad».

Agrega: «Deben ser los propios trabajadores quienes decidan cómo celebrar su día, y evitar que esta fecha sea utilizada para lavar la imagen de la industria«, sentenció el dirigente, haciendo eco del sentir de las bases en un archipiélago donde la expansión productiva destinada a duplicar la producción para 2040 contrasta brutalmente con la precariedad de quienes sostienen la industria con su fuerza laboral.

Más detalles en siguiente enlace de acceso a publicación de Ecoceanos: