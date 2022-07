Festival “Santiago Flow” será paritario y reunirá a los artistas urbanos más destacados de la escena nacional

Ya están disponibles las entradas para unirse al encendido Festival Stgo Flow que se realizará el viernes 22 de julio en el Teatro Coliseo a partir de las 19 horas.

En una inédita fecha se presentarán los populares artistas nacionales “Pailita”, “Jordan 23”, “Soulfia”, “Akatumamy”, “King Savagge”, “Dani B” y el “DJ Pablito pesadilla”, quien ha trabajado con “Paloma Mami”.

“Ultra solo”

Con apenas dos años de carrera, Pailita se ha posicionado como uno de los más escuchados en Chile, llegando a la cabeza de las playlists nacionales de top y rankings de Spotify con canciones como “Par de veces” o “Ultra Solo”, colaboración de Pailita con el cantante urbano Polimá Westcoast. Otro imperdible de la música de Pailita es “Me arrepentí”, canción que comparte con los artistas nacionales AK.420 y Cris Mj.

Jordan 23, en tanto, pasó de ser un músico emergente a uno de los más escuchados por los usuarios chilenos de Spotify, de hecho, en las últimas mediciones, realizadas en los primeros meses de 2022, fue considerado como uno de los cantantes urbanos más sonados con 3.500.000 de oyentes mensuales en Spotify. Su estreno más reciente; «SI SAKO LA 40«, se convirtió en número 1 en tendencias de música en Youtube.

“Yo decido cuándo sacar la ropa…”

“… sin mi permiso tú no me tocas”, es una de las frases más conocidas de Xaviera Fernández, más conocida como Akatumamy. Tiene 21 años y debutó como artista urbana durante el 2020, en medio de los momentos más restrictivos de la pandemia. Su primer single fue Me esfumo, canción que compartió en Soundcloud y fue sumando clicks poco a poco. Su lírica busca marcar distancia con los paradigmas masculinos del género urbano como lo demuestra en “Agresiva” o “Independiente”, cuyas letras son claras para atacar actos patriarcales y comunicar el poder femenino.

“Soulfia” también será parte del depurado cartel de “Santiago Flow”. Sofía Walker es una cantante más cercana a la tradición del R&B y el neosoul —de allí su pseudómimo compuesto—, aunque progresivamente ha ido trasladando su música hacia las corrientes del trap y el reggaetón. Sus canciones cuentan con relato audiovisual paralelo a través de videoclips con una gran carga sexual implícita, por lo que Soulfia es sin duda, parte de la nueva tendencia que definió la música urbana y y a los fans que se reunirán en el Teatro Coliseo.