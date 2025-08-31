FICValdivia vuelve a Santiago con cinco funciones en la Universidad Mayor

FICValdivia vuelve a Santiago con cinco funciones gratuitas y una programación internacional

Gracias a la colaboración entre la Escuela de Cine, Sala K y la Dirección de Extensión de la Universidad Mayor, el Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) presenta su cuarta edición en Santiago con una muestra de su programación 2024. El ciclo se desarrollará entre el miércoles 3 y el sábado 6 de septiembre, con cinco funciones gratuitas.

La actividad, que se ha consolidado como una extensión habitual del festival en la capital, busca acercar al público santiaguino a una selección de películas destacadas del certamen valdiviano, incluyendo la ganadora de la Selección Oficial del año pasado.

“Este año ampliamos el ciclo en Santiago con una función adicional, presentando cinco películas que dan cuenta de lo más destacado de nuestra edición 2024, incluida la ganadora de la Selección Oficial Largometraje. Para nosotros, es clave seguir fortaleciendo la presencia del festival en la capital, impulsando espacios de encuentro y reflexión en torno al cine contemporáneo. Agradecemos a la Universidad Mayor por acogernos nuevamente, e invitamos a todas y todos a sumarse a estas funciones gratuitas”, destaca Raúl Camargo, Director de FICValdivia.

Las funciones se llevarán a cabo en la Sala K de la Universidad Mayor, ubicada en Marín 321, Santiago, en diversos horarios. La muestra forma parte de una colaboración que se mantiene por tercer año consecutivo.

Desde la universidad destacan la importancia de este vínculo como parte de su compromiso con el acceso a la cultura: “Es una alegría mantener esta colaboración, que ya se ha vuelto una tradición. FICValdivia ha logrado una gran proyección nacional e internacional, y traer parte de su programación a la capital es una forma distinta de contribuir a la descentralización cultural”, comenta María José Riveros, directora de la Dirección de Extensión U. Mayor.

Guillermo Bravo, director de la Escuela de Cine de la misma casa de estudios, subraya la relevancia que tiene esta instancia para estudiantes, profesionales y el público general: “FICValdivia es un referente tanto en Chile como en el extranjero. Ser sede de una muestra en Santiago, con parte de su destacada programación 2024, es una oportunidad imperdible para toda la comunidad audiovisual y para quienes valoran el cine como experiencia colectiva”.

La muestra inicia el miércoles 3 de septiembre a las 19:30 horas con LA SUPREMA, Premio Especial del Jurado en Largometraje Juvenil, y debut en el largo del colombiano Felipe Holguín Caro. Ambientada en una aldea remota, alejada de servicios básicos como el agua potable y la electricidad, la película sigue la historia de Laureana, una adolescente entusiasta y decidida que impulsa una campaña entre los habitantes del pueblo para conseguir un televisor que le permita ver una importante pelea de boxeo. El filme es una comedia que destaca por incorporar al propio pueblo en la dinámica narrativa, construyendo además un registro profundo de sus costumbres y personajes.

En un tono muy diferente y performático, SALOMÉ continúa la exploración que su director, André Antônio, ha desarrollado en torno al cuerpo y a la estética kitsch como lenguaje sobre el cual construye sus imágenes. Antônio, en su nuevo largometraje, retoma los códigos del melodrama clásico para contar la historia de Cecília, una joven modelo de São Paulo que regresa a Recife, su ciudad natal, para pasar la Navidad junto a su madre. Esta decisión la enfrenta al entorno precario y conservador de su adolescencia, y la lleva a enamorarse de un vecino que la introduce en un culto pagano con el objetivo de resucitar al personaje bíblico de Salomé. El filme obtuvo la Mención Especial del Jurado en la Selección Largometraje Oficial y será presentado el jueves 4 de septiembre a las 18:30 horas.

El viernes 5 de septiembre a las 19:30 horas se exhibirá la ganadora de la Selección Largometraje Juvenil, 78 DÍAS ópera prima de la realizadora serbia Emilija Gašić. Ambientada en 1999, durante la Operación Fuerza Aliada -cuando aviones de la OTAN bombardearon Serbia en el contexto de la Guerra de Kosovo-, la película sigue a tres jóvenes refugiadas en una casa de campo que utilizan una cámara Hi8 para registrar su vida cotidiana. A través de juegos, fiestas y tareas mundanas, las protagonistas crean un refugio de inocencia en medio del conflicto, donde filmar se convierte en una forma de resistir y dar sentido a una realidad dolorosa.

Obteniendo el reconocimiento de Mención Especial del Jurado en la Selección Largometraje Oficial se presentó en 2024 el quinto largometraje documental de Tatiana Mazú, TODO DOCUMENTO DE CIVILIZACIÓN, que desde la periferia de Buenos Aires se adentra en el testimonio de Mónica Raquel Alegre, madre de Luciano Arruga, un adolescente de dieciséis años asesinado y desaparecido por la policía bonaerense en 2009. A través de una multiplicidad de estímulos visuales y sonoros, el filme reconstruye la figura de Arruga explorando su personalidad, sus sueños, sus expectativas y su vínculo con la literatura, para dar forma a una existencia fantasmal. La película se exhibirá el sábado 6 de septiembre a las 16:00 horas.

Una materialidad similar a la del filme de Tatiana Mazú es la que trabaja la mexicana Annalisa D. Quagliata en su filme experimental ¡AOQUIC IEZ IN MEXICO! ¡YA MÉXICO NO EXISTIRÁ MÁS!, premiado como Mejor Película de la Selección Largometraje Oficial. La obra es un caleidoscopio intenso de texturas, donde la autora cuestiona la identidad de Ciudad de México y sus múltiples íconos culturales. La violencia y el mestizaje emergen como ejes, mientras la memoria se entrelaza con la huella persistente de una agresión ancestral. Este ejercicio visual se acompaña de la música de la banda punk Los Cogelones, también originaria de Ciudad de México. La función tendrá lugar el sábado 6 de septiembre a las 18:00 horas.

Programación

Miércoles 3 de septiembre – 19:30 horas

LA SUPREMA

Dirigida por Felipe Holguín Caro.

País: Colombia

Duración: 84 minutos.

Jueves 4 de septiembre – 18:30 horas

SALOMÉ

Dirigida por André Antônio.

País: Brasil

Duración: 115 minutos.

Viernes 5 de septiembre – 19:30 horas

78 DÍAS

Dirigida por Emilija Gašić.

País: Serbia, Bosnia Herzegovina

Duración: 85 minutos.

Sábado 6 de septiembre – 16:00 horas

TODO DOCUMENTO DE CIVILIZACIÓN

Dirigida por Tatiana Mazú González.

País: Argentina

Duración: 90 minutos.

Sábado 6 de septiembre – 18:00 horas

¡AOQUIC IEZ IN MEXICO! ¡YA MÉXICO NO EXISTIRÁ MÁS!

Dirigida por Annalisa Quagliata.

País: México

Duración: 80 minutos.

Las películas se proyectarán desde el miércoles 3 hasta el sábado 6 de septiembre, con funciones en distintos horarios. La entrada será gratuita por orden de llegada, y todas las exhibiciones se realizarán en la Sala K de la Universidad Mayor, ubicada en Marín 321, Santiago.

FICValdivia es fundado por la Universidad Austral de Chile, producido por el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia y convocado por la Ilustre Municipalidad de Valdivia, el Gobierno Regional de Los Ríos y Codeproval. Cuenta con el financiamiento del Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto al apoyo del Programa de Festivales Colaboradores, el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras y el Comité de Fomento Los Ríos de Corfo. El festival promueve el desarrollo y la circulación de obras audiovisuales de alto valor artístico, y este 2025 celebrará su 32ª edición entre el 13 y el 19 de octubre.