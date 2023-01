¡Filas interminables para matricular en colegios!: Apoderados que pernoctaron fuera de los establecimientos acusan que es un proceso «denigrante y humillante»

Como un hecho «denigrante y humillante” califican los cientos de apoderados que debieron la noche completa haciendo fila afuera de colegios en todo el país, en condiciones de frío e incluso pernoctando por varios días, para poder alcanzar un cupo y así matricular a sus hijos para este año 2023.

Esta situación se da porque colegios particulares subvencionados, abren cupos especiales, pero con poca información y de manera presencial, pese a que puede hacerse de manera remota. Un sistema se aplica desde el 2015 en varias zonas del país

De este modo, los apoderados buscan optar a uno de los cupos o matrículas liberados por cada establecimiento, proceso que se realiza este martes 3 de enero, tal y como establece el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Dentro de la larga fila del Colegio Santo Tomás de Curicó, se encuentra del Colegio Sant Tomás de Curicó, la apoderada Paola Alcaíno, proveniente de Teno, quien ha permanecido desde el día viernes, siendo la primera en llegar.



“Fui la primera en llegar a las cinco de la tarde, pero me registré a las 17:30 horas. Este sistema escolar uno lo ve lejano, pero cuando lo vive se da cuenta lo denigrante y vejatorio que es, es horrible el sistema y hasta el momento somos 24 personas, donde pasamos lista cada una hora. Opino que el sistema tiene que cambiar y no entiendo cómo alguien no ha alzado la voz para buscar otra forma de matricular. Yo creo que el sistema antiguo era mejor”, declaró a New.diariolaprensa.cl.

En La Serena, la fila se comenzó a formar el 31 de diciembre y ayer había una veintena de personas en calle Andrés Bello.

Durante estos días, se han organizado por turnos, incluso algunas familias dejan sus autos estacionados y en las noches duermen en sus vehículos.

Roberto es un joven padre de una pequeña que está lista para cursar el Primer Año Básico en la comuna de Ovalle, pero el sistema digital lo envió para un colegio donde le informaron que “ya no tenía cupo”, ni siquiera por haberlo arrojado en la plataforma.

Por tal motivo fue el primero en llegar al Colegio Gabriela Mistral, en calle Coquimbo de Ovalle, el 31 de diciembre, donde incluso una apoderada ha dormido en una pequeña carpa para no retirarse del lugar.

Apoderados realizan filas en distintos colegios desde ayer para matricular a sus hijos más cerca de sus domicilios.



Registro en el Colegio San Francisco de Asís en Santiago.



🎥© AgenciaUno TV/Francisco Castillo pic.twitter.com/KRgWi6zEhQ — AgenciaUno (@agenciaunochile) January 3, 2023

“Nosotros no hemos tenido hasta ahora información de cuántos cupos estarían disponibles para cada año. Nos toca esperar hasta este martes y ver si hay cupos o quedamos en lista de espera”, afirmó.

En la región Metropolitana varios establecimientos están entregando números a las personas que están las filas para ser atendidos.

Sin embargo, este procedimiento no ha estado falto de incidentes graves, ya que en la madrugada de este martes un apoderado que se encontraba realizando fila en el Colegio María Inmaculada de Providencia para conseguir matrícula para su hija, fue violentamente asaltado por delincuentes que le hicieron una encerrona cuando se dirigía a dormir un poco a su vehículo.

Para los apoderados es tiempo que las autoridades se hagan cargo del problema y busquen un mejor método para desarrollar el proceso de matrículas.

«Los establecimientos abren este registro a lápiz»

Al respecto, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, indicó que el «Sistema de Admisión Escolar se hizo para evitar medidas discriminatorias por parte de los colegios. Lo que pasa, es que cuando se cierra el periodo, empieza otro este día 3 de enero, donde es responsabilidad de cada colegio”.

“Ahí, donde hay alta demanda porque son colegios donde los padres quieren tener a sus hijos, abren este proceso presencial. ¿Por qué hay filas? Hemos recomendado que este proceso pueda realizarse a través de un registro online, el cual se abriría a las 00:00 horas, y donde las familias podrían hacer estos trámites desde sus casas. Pero los establecimientos no lo hacen, y abren este registro a lápiz, a la antigua, y genera que estas familias no quieran perder la oportunidad”, añadió.

El ministro señaló que “hay establecimientos que tienen alta demanda, porque las familias valoran muchos esos establecimientos, que generan este período especial para que la gente se inscriba, si es que otra familia no opta por el establecimiento”.

Sostenedores deben habilitar registro online

Por su parte, la seremi de Educación, Cecilia Ramírez Chávez, indicó que no es lo ideal ver a familias haciendo filas, por eso, “hacemos un llamado a los colegios y sostenedores para que puedan llevar un registro Online, de manera que las familias no tengan que pasar por esta situación”.

Ramírez enfatizó que el SAE es un proceso único, objetivo y transparente de admisión que permite postular a todos los establecimientos escolares que reciben financiamiento del Estado.

“Pero siempre han existido establecimientos con más demanda que cupos disponibles. Por eso, es importante contar con el Sistema de Admisión Escolar, que es un sistema objetivo y transparente que evita discriminaciones a familias y estudiantes”, sostuvo.

La autoridad educacional manifestó que “a estas familias sin matrícula no las dejaremos solas. El proceso continúa y desde este martes 03 de enero de 2023 podrán acceder al sitio web vacantes.mineduc.cl para conocer los cupos disponibles”.

“Además, desde el Mineduc desde febrero nos comunicaremos con las familias que participaron del Sistema de Admisión Escolar y se encuentren sin matrícula para apoyarlas. Nuestro objetivo es que todos los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a la educación”, dijo la seremi.

Sigue leyendo: