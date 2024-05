Fiscal nacional por indicación de justicia militar en RUF: «Encuentro que es una mala señal»

El fiscal nacional, Ángel Valencia, criticó duramente la indicación que pretende reponer la derecha en el debate legislativo del Senado sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), luego que esta fuera declarada inadmisible durante la discusión en la Cámara de Diputados.

La medida surgida tras la muerte de los tres carabineros asesinados en Cañete el pasado 27 de abril, permite a funcionarios de Carabineros y Fuerzas Armadas, ser juzgados -bajo estados de excepción- por la justicia militar.

El mandamás del Ministerio Público, señaló a Radio Duna que según entiende, «esa no es la posición mayoritaria, pero si ese fuese el fundamento sería una muy mala señal. Y lo dice un fiscal que le preocupa el planteamiento, pese a que nosotros tenemos harto trabajo».

Además, manifestó preocupación ante una eventual pérdida de terreno en materia de justicia, indicando que «desde que se creó el Ministerio Público, nunca había ocurrido que al Ministerio Público se le quitase una competencia. Siempre, durante estos últimos años, se le estaban otorgando más competencias, es decir, se estaba confiando, creciendo la confianza en la capacidad del Ministerio Público de investigar con objetividad, con prolijidad», sostuvo.

Finalmente, agregó que de aprobarse la indicación «se reduce la competencia del Ministerio Público del procedimiento ordinario para juzgar. Si el motivo es que se entiende que no hay suficiente objetividad, no hay suficiente capacidad, sería un mal motivo. ¿Podríamos hacer el trabajo mejor? Siempre. Lo he dicho, podríamos, investigar mejor estas causas si tuviéramos mayores niveles de especialización, por supuesto, como muchas otras materias», subrayó.