Fiscal José Ortiz ofreció detalles sobre el caso Tomás que traspasaron los límites del morbo

Durante diez días Chile estuvo en vilo por la desaparición del pequeño Tomás Bravo Gutiérrez, de 3 años y 7 meses de edad, quien fue visto por última vez a las 19: 30 de la noche del pasado miércoles 17 de febrero, en la zona rural de Caripilun, comuna de Arauco, región del Biobío.

Desde entonces se desplegó un operativo de búsqueda que incluyó a detectives de la PDI, bomberos, carabineros y voluntarios de la comuna de Arauco que durante día y noche trataron de encontrar rastro de Tomás infructuosamente.

Mientras tanto los medios de comunicación y las redes se llenaron de un gran número de teorías, declaraciones de videntes, tarotistas y posibles sospechosos sobre la desaparición del niño conocido por la ciudadanía como “Tomasito”.

Reserva de la investigación

Al transcurrir 6 días de la desaparición, el pasado martes 23 de febrero, el fiscal jefe de Arauco, José Ortiz Jiménez, decretó el secreto de la carpeta investigativa por un plazo de 40 días.

De acuerdo a lo informado en un comunicado por el Ministerio Público, la determinación se tomó “en virtud de las facultades que el Código Procesal Penal le otorga a la Fiscalía para dictaminar la reserva total de una investigación por el plazo ya indicado”.

La resolución también se sustenta en el imperativo de resguardar debidamente los antecedentes de la investigación, y así evitar perturbaciones, tanto a la familia del menor extraviado, como al desarrollo de las diligencias”, sostuvo la Fiscalía.

Demasiados detalles que traspasan límites del morbo

Los peores temores se confirmaron la tarde de este viernes cuando efectivos de la PDI encontraron el cuerpo sin vida del menor en un galpón de un fundo ubicado a menos 2 kilómetros del punto de desaparición.

Aunado a la tragedia que supone la muerte del niño, el manejo de la informativo sobre el hallazgo de su cuerpo y la detención del tío abuelo, Jorge Eduardo Escobar Escobar, como presunto responsable, traspasó el límite de lo morboso.

En un punto de prensa, el fiscal de Arauco, José Ortiz, confirmó que el cuerpo encontrado “coinciden absolutamente las características físicas, morfológicas” del pequeño y que “las ropas son absolutamente coincidentes”.

El persecutor detalló que las señales que presenta el cuerpo “coinciden con una defunción de varios días”, y que “claramente hay intervención de terceros“. Sin embargo, precisó que “a simple vista no se le ven lesiones físicas”.

Al ser consultado sobre dónde se realizó el hallazgo, el fiscal explicó que fue “al costado de un camino de interior de campo, a dos metros de una altura entremedio de la vegetación”. Asimismo, precisó que el cuerpo de menor no se encontraba enterrado.

Sostuvo que “el punto de encuentro (del cuerpo) es línea recta con el lugar de la última presencia de Tomás, está a un kilómetro y fracción, no es una gran distancia”.

“Probablemente puede haber sido con trayecto interno, conforme a los rastros que aparecen en el bosque, entre medio del follaje del camino, donde hay hallazgo de gotas de sangre, de intento de hacer una excavación en el terreno”, agregó.

Sobre la detención del tío abuelo, indicó que el hombre “se encontraba en su domicilio cuando fue detenido por personal de la Brigada de Homicidios de la PDI”.

“Nunca se descartó nada en esta investigación, por lo que hemos imputado el delito de homicidio al tío abuelo del menor, la cual era la principal línea de investigación”, sostuvo Ortíz en un punto de prensa.

Adicionalmente, afirmó que se trata de un homicidio simple y habló de abuso sexual como parte de las posibles causas de la muerte del menor, sin que haya alguna prueba hasta el momento

En esa línea, el persecutor se limitó a decir que se siguen realizando los peritajes de reconocimiento del cadáver, y que se espera que el Servicio Médico Legal (SML) confirme la causa de muerte y determine si el niño fue víctima de abuso sexual.

A la par las declaraciones del fiscal de Arauco, varios medios de comunicación revelaron que unas botas con barro y sangre, además de una pala serían algunas de las pistas que maneja la fiscalía para formalizar a Jorge Eduardo Escobar Escobar por el delito de homicidio simple.

¿Qué pasó con el secreto de la investigación?

Ante todos estos detalles ofrecidos por el fiscal de Arauco ,José Ortiz, y los medios de comunicación cabe preguntarse ¿qué sucedió con el secreto de la carpeta investigativa por un plazo de 40 días?, el cual fue decretado por el propio persecutor, a fin de preservar los antecedentes y detalles de las dilgencias.

Asimismo, es preciso dterminar si la familia del pequeño Tomás Bravo fue puesta al tanto de la situación antes de que se realizara el punto de prensa.

Espero que si es #Tomasito primero el fiscal hable con la familia y no con la prensa!!! — Patty Muñoz García (@Pa__tty) February 26, 2021

Ante este escenario, Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, cuestionó las declaraciones entregadas por el fiscal jefe de Arauco, al momento de informar del hallazgo del cuerpo del niño, y a través de un mensaje publicado en Twitter le recordó que “su causa es secreta”.

https://twitter.com/Pa__tty/status/1365358619047378947

“Fiscal SUFICIENTE!!! Su causa es secreta, no podemos verla quienes somos intervinientes y está relatando todo por los medios, sin atender a la intimidad de Tomasito y su familia”, afirmó Muñoz.

Sin embargo, no es la primera vez que la defensora de la niñez criticaba la actuación tanto de Ortiz como de los medios de comunicación, y expresaba su molestia por la filtración de datos a pesar de que la investigación es secreta.

https://twitter.com/Pa__tty/status/1365281124327567361

“Somos querellantes, no podemos acceder a la causa por el secreto que decreta el fiscal y en CHV el periodista cuenta todas las diligencias, el secreto al final no nos permite hacer el trabajo como institución, pero no bloquea nada en lo comunicacional, mal!!!!”, escribió durante la mañana de este viernes la abogada en su cuenta en Twiiter, quien presentó una querella criminal por el delito de sustracción de menores ante la desaparición del pequeño Tomás.

Al respecto, además sostuvo que la explicación a este hecho la debe dar “el fiscal, las policías, y si hay decisiones judiciales a los tribunales, que son quienes deben respetar el secreto de investigación… por eso no logro entender privar a querellante de acceso a antecedentes si todo se difunde igual”.

La defensora de la niñez no fue la única en reprochar la divulgación de los detalles del caso ni el morbo exacerbado sobre la desaparición y muerte del pequeño Tomás.

Horrendo punto de prensa. Un montón de detalles innecesarios, morbo y carencia de responsabilidad en este caso. Que también sacó lo peor de mucha gente en esta red social. Gente horrible, carente de empatía, y que solo buscaban instalar su “tesis”, sin importar a quienes dañaban. — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) February 26, 2021

A través de las redes sociales, varios ciudadanos expusieron su malestar y llamaron a la reflexión y a respetar el dolor de la familia del niño.