Forestales e inmobiliarias: Organizaciones socio ambientales piden investigar causas y responsabilidades de los incendios

Imagen portada: Incendios forestales. Fotografía publicada por MAT.

Organizaciones socio ambientales apelan a actuar sobre causas de fondo de los incendios

Organizaciones y comunidades articuladas en el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), a través de un comunicado público, expresaron su solidaridad con los habitantes de Valparaíso y otras regiones afectadas por incendios, subrayando que estos eventos no son sorpresivos. “No son tragedias inesperadas, lo que va cambiando solo son los escenarios, porque no hay soluciones que apunten a las causas profundas de ello. Chile no está actuando como debe frente a la crisis ecológica global y a la evidencia que nuestro país está entre los más vulnerables por el aumento de la temperatura. Sus habitantes, los pueblos, veíamos venir este verano con temperaturas por sobre lo habitual”, señalaron.

Entre otros puntos, critican al gobierno del Presidente Boric, debido a que, a juicio de las organizaciones socio ambientales, se está priorizando la implementación del Sistema Nacional de Permisos y cambios en la Evaluación Ambiental, enfocados en satisfacer demandas empresariales. También remarcaron que la ministra de Medio Ambiente, estaría más orientada a intereses empresariales que ecológicos, evidenciando la falta de prioridad en la protección de la naturaleza y el incumplimiento de promesas ambientales.

MAT destacó la insuficiencia de destinar recursos financieros solo a la respuesta inmediata a incendios, instando a investigaciones exhaustivas sobre incendios intencionales y posibles conexiones políticas o económico-empresariales, argumentando que se debe atender a las causas estructurales del problema.

“En los juicios a raíz de los incendios intencionales y concertados denunciados a nivel regional, la investigación debe ser exhaustiva y transparente, con el fin de descartar o confirmar la existencia de conexiones criminales poderosas de carácter político o económico- empresarial operando con sicarios en los territorios”, señala el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT).

Entre estas causas, denuncia el desenfreno inmobiliario, la construcción de torres de alta tensión y la expansión de plantaciones forestales de pino y eucalipto. “Entre las causas de fondo está el desenfreno inmobiliario, incentivado por la desidia del Congreso respecto de una legislación que ponga fin a los incendios y las insuficiencias conocidas en los instrumentos de planificación territorial, que desconocen criterios ecosistémicos. También las faenas de construcción de Torres de Alta tensión en función de una Transición Energética empresarial, están provocando serios daños a la biodiversidad y afectando la flora nativa. Por otra parte, las empresas forestales siguen extendiendo sus plantaciones de pino y eucaliptus a lo largo del país y tienen la audacia de publicitarse como empresas sustentables”, indicaron.

Las organizaciones socio ambientales articuladas en MAT, recordaron que recientemente, el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza dictaminó que el modelo forestal chileno provoca un ecocidio y vulnera los derechos de la Naturaleza.

También indicó el MAT: “Ante la crisis es urgente el apoyo mutuo y tejer redes de apoyo solidarias comunitarias para llegar de forma efectiva y organizada a los territorios, porque tenemos la convicción que el pueblo ayuda al pueblo, y gracias a eso siempre los pueblos organizados han sabido salir adelante”.

Mira a continuación, el comunicado completo del MAT

Seguir leyendo más…