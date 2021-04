Fotógrafa denuncia brutal golpiza y amenazas de violación al grito de «lesbiana asquerosa» por parte de Carabineros en Valparaíso

El pasado lunes 5 de abril, una fotógrafa de Valparaíso de iniciales V.R.B. fue agredida física y psicológicamente por Carabineros de la Octava Comisaría de Valparaíso, ubicada en el Cerro Florida. Esto luego de ser detenida por un incidente de tránsito entre ella y un carabinero de civil.

V.R.B. relató en El Diario de Antofagasta que había tenido un conflicto con el conductor de otro vehículo mientras ella se desplazaba a su hogar. El medio detalló que el vehículo circulaba lento y no le permitía avanzar, por lo que la mujer increpó al conductor cuando finalmente logró adelantarlo. Luego de eso, fue parada por una patrulla de carabineros y el auto del otro conductor, que resultó ser un funcionario de civil.

Durante ese procedimiento, la mujer aseguró que un funcionario identificado con las iniciales E.S. “abrió la puerta del auto y forcejeó conmigo, haciéndome bajar del vehículo. Me negué porque no me explicaban nada. Entonces, me puso las esposas y el supuesto carabinero que vestía de civil cortó con un cuchillo negro mi cinturón de seguridad.”

Luego de sacarla de su vehículo, el funcionario habría jalado de las esposas sin seguro, causando lesiones en las muñecas de la mujer. “Llegando a la Comisaría me tomó las muñecas y presionó aún más las esposas. Me ingresó al lugar tirando de mi pelo y advirtiéndome que él sería mi peor pesadilla,” relató.

V.R.B. fue trasladada a las 21:00 horas a constatar lesiones en el Centro de Salud Familiar Plaza Justicia. En esta ocasión, la mujer ya contaba con lesiones en sus párpados, muñecas y en su pierna derecha. Al retorno a la comisaría, V.R.B. fue nuevamente agredida por el mismo funcionario: “Me golpeó e insultó durante todo el camino hasta la Comisaría. Azotó mi cabeza contra una pared, me sacó pelo al tirarlo, intentó quebrar mi brazo y mi pierna y mientras me pateaba me gritaba “lesbiana asquerosa””, precisó.

El funcionario E.S. amenazó a la mujer con violarla “desde la vagina hasta la cabeza por ser una lesbiana asquerosa”. Además de eso, le repitió: “Te voy a violar con mi luma”,y gritó repetidamente la dirección de la víctima. Jaló del pelo de la mujer para llevarla de vuelta a la celda, quien relató que los demás funcionarios se reían.

V.R.B. aseguró que su salida de la comisaría no fue fácil tampoco. Inicialmente, no le entregaron su carnet de identidad: “Dijeron un montón de mentiras hasta que el Mayor de la comisaría se dio cuenta y exigió conocer los hechos sucedidos debido a mi evidente mal estado de salud. Es él quien hace aparecer mi carnet de identidad y toma conocimiento y denuncia de todo lo sucedido.”

Una segunda constatación de lesiones, esta vez en el Hospital Carlos Van Buren, arrojó como resultado diversas policontusiones y hematomas en el muslo y rodilla, además de un esguince en su tobillo derecho y codo izquierdo. A raíz de esto, la víctima tomó una licencia médica de 15 días.

El Movilh se refirió a la agresión a través de sus redes sociales y exigieron “justicia de este acto que vulnera los derechos humanos.”