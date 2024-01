Francisco Vidal por reuniones en casa de Zalaquett: “No se me ocurriría ir a una reunión al departamento de una persona cuya actividad es el lobby”

Bajo este contexto, también abordó el tema de la presentación del cantante Peso Pluma, en el Festival de Viña del Mar. En este sentido, también habló sobre la situación de la vicepresidenta del PPD, Natalia Pergientili.

En cuanto a los encuentros realizados por ministros y empresarios en la casa de Pablo Zalaquett, expresó tras la pregunta de si los ministros se habían equivocado en ir o no en declararlo, que: “Yo fui ministro antes de la ley de lobby, pero a mi no me ocurriría ir a una reunión a un departamento o a una casa privada, sin saber primero quiénes son los que están”.

Además, continúo diciendo que: “No se me ocurriría ir a una reunión al departamento de una persona cuya actividad es el lobby”. Y en cuanto al mal manejo del Gobierno, comentó: “El gobierno se demoró en reaccionar, creo que esta oscilación de 8, 9 o 19 días, no es correcta. Creo que hubiera sido mucho más sencillo en 48 horas y punto”, dijo.

Finalmente, dijo que bajo su opinión: “cuando las cosas no se hacen de forma rápida, eficientes y aclaradora, mira en el tipo de líos que estamos”. Contando que los «ministros se equivocaron» por si habría habido una posibilidad de evitar el problema.