¿Fraude electoral? Denuncian que niños traficados en dictadura, sin regreso a Chile, aparecen votando en mesas de la Araucanía

Denuncian fraude con identidades robadas: Víctimas de tráfico dictatorial «votan» en padrones electorales de La Araucanía

La ONG Nos Buscamos, dedicada al reencuentro de víctimas de tráfico infantil con sus familias, hizo público un hallazgo en medio de la primera vuelta presidencial, que podría evidenciar un grave fraude al sistema electoral chileno. Durante sus investigaciones, la organización descubrió que personas que fueron sustraídas y adoptadas irregularmente durante la dictadura, y que nunca han vivido en Chile, permanecen inscritas en el padrón electoral de mesas de La Araucanía. Uno de estos casos registra, incluso, un sufragio ya ejercido.

Este descubrimiento apunta directamente a una posible suplantación de identidad a gran escala, utilizando los nombres de víctimas que fueron sacadas del país hace décadas. La situación abre la puerta a la presunción de un fraude electoral sistemático, donde identidades «inactivas» pero válidas en los registros serían utilizadas para alterar resultados en la región.

La ONG denuncia haber encontrado serios obstáculos al intentar profundizar en la investigación. Afirman que la Oficial Civil de Perquenco, se negó a mostrar los libros de inscripción originales, documentos cruciales para la auditoría. Además, relatan que al solicitar la revisión de otras mesas, fueron expulsados del local de votación, impidiéndose el acceso a información de carácter público.

Frente a la gravedad de los hechos, la ONG Nos Buscamos ha levantado una alerta pública sobre la integridad del padrón electoral y exige una investigación urgente.

En una de las publicaciones, indica con respecto a uno de los casos que: “revela una de las irregularidades más graves que hemos descubierto en nuestras investigaciones. Aunque fue traficado en los años 70–80 y jamás ha vivido en Chile, su nombre aparece inscrito en el padrón electoral del Liceo Isabel Poblete de Perquenco, e incluso figura como que votó (…) Desde Nos Buscamos hemos intentado verificar otras mesas para confirmar si existen más identidades traficadas usadas de esta forma, pero fuimos expulsados, aun cuando solo buscábamos información pública”, indicaron desde Perquenco, Región de la Araucanía.

La interrogante que plantean es clara y preocupante: ¿cuántas identidades más de víctimas de tráfico están siendo utilizadas para cometer este tipo de ilícitos sin que las autoridades lo detecten?

Para conocer más detalles de esta investigación, ve el video completo en su Instagram @nosbuscamoscl.

Ver también