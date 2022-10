Fuerzas iraníes asesinan a golpes a una alumna por no cantar himno a favor del gobierno

Según los informes, los servicios de seguridad iraníes mataron a otra alumna después de que la golpearan en su salón de clases por negarse a cantar una canción a favor del régimen cuando su escuela fue allanada la semana pasada, lo que provocó más protestas en todo el país este fin de semana.

Según el Consejo de Coordinación de las Asociaciones Comerciales de Docentes de Irán, Asra Panahi, de 16 años, murió después de que las fuerzas de seguridad allanaran la escuela secundaria de niñas Shahed en Ardabil el 13 de octubre y exigieran que un grupo de alumnas cantara un himno que elogiara al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.

Cuando se negaron, las fuerzas de seguridad golpearon a las alumnas, lo que provocó que varias niñas fueran llevadas al hospital y otras arrestadas. El viernes, según los informes, Panahi murió en el hospital por las heridas sufridas en la escuela.

Las autoridades iraníes negaron que sus fuerzas de seguridad fueran responsables y, después de que su muerte provocara indignación en todo el país, un hombre identificado como su tío apareció en los canales de televisión estatales afirmando que había muerto de una afección cardíaca congénita.

Las colegialas se han convertido en una fuerza poderosa después de que se hicieran virales los videos de las aulas de las alumnas agitando sus hijabs en el aire, tomando fotos de los líderes supremos de Irán y gritando consignas contra el régimen en apoyo de Mahsa Amini, la mujer de 22 años que murió. después de ser detenida por la policía de moralidad de Irán por no usar su hiyab correctamente en agosto.

Las autoridades iraníes respondieron lanzando una serie de redadas en escuelas en todo el país la semana pasada, con informes de oficiales que irrumpieron en las aulas, arrestaron violentamente a niñas en edad escolar y las empujaron hacia autos que esperaban, y dispararon gases lacrimógenos contra edificios escolares.

En un comunicado publicado el domingo, el sindicato de docentes de Irán condenó las redadas “brutales e inhumanas” y pidió la renuncia del ministro de Educación, Yousef Nouri.

La noticia de la muerte de Panahi ha movilizado aún más a las colegialas de todo el país para organizarse y unirse a las protestas durante el fin de semana.

Entre ellos se encontraba Naznin*, de 16 años, cuyos padres la habían mantenido en casa por temor a que la arrestaran por protestar en su escuela.

“No me han permitido ir a la escuela porque mis padres temen por mi vida. Pero ¿qué ha cambiado? El régimen continúa matando y arrestando a niñas en edad escolar”, dice Naznin.

“¿De qué sirvo si simplemente me siento indignada en casa? Mis compañeros y yo de todo Irán hemos decidido protestar en las calles esta semana. Lo haré incluso si ahora tengo que ocultárselo a mis padres”.

Nergis*, de 19 años, también se unió a las protestas y recibió balas de goma en la espalda y las piernas. Ella dice que la muerte de Panahi la ha motivado a ella y a sus amigos a continuar protestando, a pesar del peligro.

Ella dice que lo que le sucedió a Panahi, así como la muerte de otras dos alumnas, Nika Shahkarami, de 17 años, y Sarina Esmailzadeh, de 16 , ambas a manos de las fuerzas de seguridad iraníes, ha unido a los jóvenes de todo Irán bajo una causa común.

“No tengo un solo pariente en Ardabil, pero con esta brutal represión contra nuestras hermanas, que solo tenían 16 años, han despertado a toda la nación”, dice.

“Nunca supimos que estábamos tan unidos, tanto en las regiones baluchis como en las regiones kurdas. El mundo ha oído hablar de Nika, Sarina y Asra, pero hay muchos otros niños sin nombre de los que no sabemos nada”.

“No es solo la muerte de Asra”, dice ella. “La República Islámica ha estado matando a nuestra gente durante 40 años, pero nuestras voces no fueron escuchadas. Que el mundo sepa que esto ya no es una protesta: estamos llamando a una revolución. Ahora que todos están escuchando nuestras voces, no nos detendremos”.

Según el último informe del grupo de Derechos Humanos de Irán, 215 personas, incluidos 27 niños, han muerto en las protestas en todo el país, hasta el 17 de octubre.

*Los nombres han sido cambiados

Fuente: The Guardian