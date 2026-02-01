“Fuiste súper irresponsable”: Matías Toledo encara a Gustavo Alessandri por solicitar paralización de SLEP a nombre de municipios

Matías Toledo, alcalde de Puente Alto, encara a Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente AMUCH, por haber solicitado paralizar SLEP

Un tenso cruce entre el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y su par de Zapallar, Gustavo Alessandri, quedó al descubierto luego de que este último, en su calidad de Presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), acudiera donde el Presidente electo para pedir la paralización de la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) asumiendo la representación de todos los municipios del país.

El incidente quedó registrado en un video al que tuvo acceso The Clinic, donde se observa a Toledo expresando su profunda molestia a Alessandri. En la grabación, el jefe comunal de Puente Alto critica duramente que su colega haya asumido una postura que, a su juicio, no es transversal entre los alcaldes.

“Fuiste súper irresponsable”, le dice Toledo a Alessandri en el video, cuestionando abiertamente que este hable en nombre de la totalidad de los municipios. El edil enfatizó la diferencia de realidad socioeconómica entre sus comunas: “Para ti es sencillo, porque tienes una comuna con un ingreso per cápita súper elevado, donde vive mucha gente de plata. Puente Alto no tiene esa realidad”.

El conflicto pone en evidencia las profundas diferencias y tensiones que existen al interior de la Amuch respecto a la desmunicipalización y la creación de los SLEP, un tema sensible que trasciende las líneas políticas y se enraíza en las distintas capacidades financieras y realidades de las comunas del país.

