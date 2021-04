Fundación Margen exige Fondo Solidario para Mujeres Trabajadoras Sexuales

Por Fundación Margen

Desde la aparición del primer caso de COVID-19 en Chile, las mujeres trabajadoras sexuales organizadas en Fundación Margen, integrante de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe REDTRASEX, hemos redoblado la urgente movilización comunitaria, solidarizando con nuestras compañeras trabajadoras sexuales más afectadas, especialmente con las mujeres más precarizadas, muchas de ellas jefas de hogar y madres de familia, nacionales y migrantes. La grave, extensa e incierta crisis sanitaria que estamos enfrentando golpea dramáticamente a toda la población, particularmente a las mujeres trabajadoras sexuales que carecemos de reconocimiento legal, laboral e institucional.

Las mujeres trabajadoras sexuales hemos sido históricamente estigmatizadas y excluidas en la sociedad, siendo uno de los colectivos más sacudidos e invisibilizados, primordialmente en este tiempo de crisis, no integrando planes de apoyo del Estado, ni siendo convocadas a participar e idear urgentes soluciones en el ámbito del trabajo, alimentación y salud sexual.

Las ayudas que se ofrecen a través de bonos institucionales no benefician directamente a las mujeres trabajadoras sexuales porque su labor no cuenta con regulación formal, careciendo así de recursos para alimentar a sus familias, pagar cuentas básicas del hogar y sostener costosos arriendos. En algunas ciudades del país, mujeres trabajadoras sexuales que no han podido pagar arrendamientos han sido expulsadas de sus hogares, así como muchas otras han debido buscar diversas formas para llevar alimentos a sus casas. En este contexto, las mujeres trabajadoras sexuales migrantes sufren múltiples vulneraciones por no contar con redes de apoyo familiar y local, unido a la fuerte discriminación social e institucional que viven cotidianamente.

Sin embargo, pese a los muchos y diversos obstáculos, hemos decidido levantar nuevamente nuestras voces, movilizando esfuerzos, enfrentando la exclusión social y luchando por nuestros derechos laborales, sociales y culturales, reuniendo apoyo en alimentos y útiles de aseo para las compañeras mujeres trabajadoras sexuales autónomas e independientes más precarizadas como lo realizamos durante el año 2000, tiempo donde fueron beneficiadas a más de 2.400 trabajadoras sexuales en Santiago, Antofagasta, Coquimbo y Punta Arenas.

Desde ya agradecemos el generoso apoyo e infinita solidaridad de diversas personas que han escuchado nuestro urgente llamado, muchas personas solidarias anónimas, diversas amigas, amigos y compañeras trabajadoras sexuales virtuales autónomas que han complicitado con nuestras vidas e historia de lucha en estos graves e inciertos días.

Deseando enfrentar nuevamente este periodo de crisis que implica la cuarenta total de la Región Metropolitana y la imposibilidad de desplazarse y trabajar, Fundación Margen ha activado el Fondo de Apoyo a Mujeres Trabajadoras Sexuales, reuniendo aportes económicos para solidarizar con las compañeras más expuestas y precarizadas.

Para colaborar con el Fondo de Solidaridad con Mujeres Trabajadoras Sexuales, invitamos a depositar a Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer. RUT: 74.288.100-8. Cuenta de Ahorro del BancoEstado, número 00169561907. Te pedimos confirmar e informar colaboración en el correo: [email protected]