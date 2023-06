Gabriel Alemparte amenaza con demandar a Gustavo Lorca por acusarlo de lobbista

El abogado y fundador del partido Demócratas de Chile, Gabriel Alemparte, amenazó con demandar al panelista y también abogado Gustavo Lorca, luego de que este lo calificara de lobista durante el programa Sin Filtros TV en la edición de este lunes.

“En el sitio de lobby.cl apareces como lobbista”, acusó Lorca a Alemparte, a lo que este le responde que “o te retractas o me querello hoy en la tarde contra ti” y le exigió que lo escuchara “antes de que repliques boludeces”.

“Yo he trabajado en mi oficina de abogados desde el año 2018, aparezco como lobbista porque como abogado cuando a mí se me carga en el sistema de lobby y voy por otras personas aparezco en empresas de lobby donde no he trabajado nunca”, explicó el también vicepresidente de Demócratas de Chile.

Posteriormente, Alemparte se sacó el micrófono y se retiró del programa alegando que no tenía ganas “de seguir discutiendo con pelotudos”.

Todo esto sucedió en medio de un debate sobre la oficialización que la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) hizo del rediseño de su plan piloto de distribución de gas licuado de petróleo (GLP) hacia un modelo mayorista, tras determinar que el negocio minorista no resultaba rentable para la compañía.

