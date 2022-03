Gabriel Boric y el juramento por los pueblos de Chile ¿simbolismo o hacia un reconocimiento efectivo como sujetos de derechos colectivos?

«Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí prometo». Con esas palabras, el Presidente Electo Gabriel Boric Font, comenzó la formalización de su llegada a la máxima magistratura del país.

Ello, luego que a las 12:24 horas de este 11 de marzo de 2022, el presidente del Senado Álvaro Elizalde, procediera a tomar la promesa o juramento ante los invitados nacionales e internacionales que estaban presentes en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

¿Qué significa asumir un mandato y prometer por los pueblos de Chile?

La realidad de Chile debe remontarse a la preexistencia de Pueblos y Nacionalidades originarias en miles a años a la del estado, como es en el caso Aymara, Diaguita, LikanAntai, Quechua, RapaNui, kolla, Chango, Mapuche, Chono, kawésqar, Selknam, Yagan, como también, a la existencia del Pueblo chileno con todas sus descendencias, corrientes migratorias y mestizajes, la que comenzó a conformarse hace poco más de 200 años desde la instalación del estado, condición del País que ha sido negada por el estado chileno con una forma etnocentrista y unicentrista y que al parecer hoy, comienza a cambiar de rumbo tanto por el simbolismo planteado por el gobierno de Boric, como también por las normativas que puedan emitirse desde la propuesta de nueva constitución política desde la Convención Constitucioonal.

La matriz de los derechos colectivos es la libredeterminación, cuyas conexiones se relacionan con la integridad cultural, derecho al desarrollo propio o bienestar social, garantías de no discriminación y de no repetición, tierras, territorios, medio ambiente y naturaleza, autonomías territoriales y autogobiernos, mecanismos de reparación ante violaciones históricas, entre otros, establecidos en diversos cuerpos normativos como la Declaración de la ONU sobre Los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, Convenio 169 de la OIT y La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Asimismo, y de manera transversal, en el Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, que son vinculantes a los estados pero que en el caso de Chile buena parte no están garantizados o no se han querido hacer cumplir.

Los desafíos por reconocer este nuevo carácter para el estado, más allá del simbolismo del juramente, se presenta como una oportunidad en el proceso constituyente que vive la Convención Constitucional y las diversas gestiones gubernamentales que asuma el nuevo gobierno de Gabriel Boric.