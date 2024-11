Gastón Soublette, a sus 98 años, recibe el grado de “Doctor Honoris Causa” en Universidad de Playa Ancha

UPLA distingue con el grado de Doctor Honoris Causa a Gastón Soublette Asmussen

La ceremonia se realizó el pasado martes en la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, con la participación de estudiantes y académicos, así como representantes de la Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile.

En el marco de esta distinción, Gastón Soublette, confesó: “Pero ustedes podrán suponer lo honrado y agradecido que me siento en esta ocasión con motivo de recibir de esta prestigiosa institución el título de Doctor Honoris Causa, créanme que nunca me imaginé siquiera la posibilidad de que la palabra “DOCTOR” podía asociarse a mi nombre porque es oportuno que aquí yo confiese ante ustedes que nunca he tenido título de nada, ni en lo profesional, ni en lo académico. Yo ingresé, hace medio siglo, al cuerpo docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero por así decirlo, no entré a esa casa por la puerta, no, entré por la ventana”, destacó el portal de la Universidad de Playa Ancha.

UPLA también publicó: “El motivo de su admisión, aclaró, fueron sus investigaciones y publicaciones personales en historia y psicología del arte, filosofía confuciana y taoísta y cultura tradicional chilena, especialmente el refranero sapiencial y los cuentos populares. Desde ahí y en su larga trayectoria Gastón Soublette ha destacado como maestro y, a la vez, como un estudioso de maestros, tanto en Chile como en el extranjero”.

El Doctor Honoris Causa de la UPLA reflexionó, según publicación UPLA: “Las universidades modernas deben estar al día en materia de tecnología y por la época en que vivimos, responder a múltiples exigencias y desafíos, como por ejemplo es el de la inteligencia artificial. Cabe recordar, a propósito de este tema, que el multimillonario norteamericano Bill Gates, dio consejos al presidente de ese tiempo que era don Sebastián Piñera, es un encuentro en Europa sobre lo que él consideraba prioridades en la educación superior, las que a su criterio eran solamente ciencia y tecnología, competitividad y mediciones, ejemplo que pesa más por lo que omite que por lo que afirma. Y eso que omite es el sujeto, el ser humano, que está en el desarrollo del proceso educativo, proceso que no es solo aprendizaje, sino y antes que nada un desarrollo de los diversos aspectos y niveles funcionales de la criatura humana”.

Gastón Soublette recibió, además un grabado del artista Ismael Díaz Acosta y tres bordados realizados por los estudiantes del Taller de actividad curricular e integración de la carrera de Diseño de la Facultad de Arte, Nayaret Morales, Karem Hidalgo e Isla Ruz, el cual es dirigido por la académica Claudia Aguilera.

Ver discurso completo, escrito por Gastón Soublette (Fuente UPLA)