General Yáñez por el término ‘crimen organizado’: «No me gusta hablar porque hace parecer que nosotros estamos desorganizados, y no es así»

Este lunes llegó al país una delegación de Italia para capacitar a 90 funcionarios de Carabineros y así fortalecers sus capacidades operativas y estratégicas.

El anuncio fue dado a finales de noviembre por la embajada de Italia en Chile, en medio de la creciente ola de violencia e inseguridad que se registra en el país suramericano.

«En momentos de grandes desafíos es importante contar con aliados para la lucha contra el crimen organizado. Es nuestra firme voluntad apoyar a Carabineros de Chile ofreciendo nuestra larga experiencia, buenas prácticas y lecciones aprendidas”, señaló el oficial de enlace y representante de los Carabinieri en la Embajada de Italia en Santiago, Mayor Stefano Carella.

El Gobierno de Italia envió una delegación de expertos en combate al crimen organizado del ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) del Arma de Carabinieri de Italia para capacitar a Carabineros de Chile en el delito de secuestro con fines de extorsión.



Durante la actividad, la embajadora de Italia en Chile, Valeria Biagiotti, destacó la importancia de esta alianza para poder fortalecer a los funcionarios de seguridad en materia de crimen organizado, especialmente en el área de secuestro.

«Estamos muy felices de cooperar con nuestros amigos chilenos en este sector tan importante y compartir nuestra experiencia. Además hay un vínculo muy estrecho», expresó en rueda de prensa, transmitida por CNN Chile.

Por su parte, el director General de Carabineros, Ricardo Yáñez, indicó que en esta primera fase de capacitación, además de los funcionarios del cuerpo castrense, participan 10 fiscales del Ministerio Público, así como otros efectivos de seguridad del Estado.

«Hoy en día tenemos esctructuras criminales que funcionan sobre la base de una organización que permite, de alguna manera, generar temor e inseguridad y mucha violencia. eso lo hace diferente a los secuestros anteriores. estos sectores tratan de tomarse el territorio y generar estos nivels de inseguridad en la población», puntualizó.

Por otra parte, se refirió a la situación delictual del país y expresó su disgusto con emplear el término crimen organizado.

«A mí no me gusta hablar de crimen organizado, porque pareciera ser que cuando hablamos de crimen organizado es como que nosotros estuviéramos desorganizados, y no es así (…), la mejor forma de aprender es capacitándose», concluyó.

