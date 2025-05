Gesto da lección de diálogo: Comunidad mapuche-williche cede  113 hectáreas marinas para terminal de cruceros en Ancud

Comunidad mapuche williche de Chiloé da lección de diálogo: cede 113 hectáreas marinas para terminal de cruceros en histórico acuerdo

En la primera sesión de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Los Lagos en este 2025, la comunidad indígena Pehuenche Newen Mapu de Ancud desafectó voluntariamente 113 hectáreas de su solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) para viabilizar la construcción de un terminal de cruceros en el sector Lechagua. El gesto, destaca como un modelo de gobernanza colaborativa que allana el camino para un proyecto turístico clave en la región.

El acuerdo, aprobado por unanimidad en la primera sesión 2025 de la CRUBC, contrasta con el clima de polarización que ha rodeado a los ECMPO en Los Lagos, donde el 80% de las solicitudes indígenas fueron rechazadas en 2024 bajo presiones de sectores acuícolas y políticos. La comunidad mapuche williche, no obstante, opta por el diálogo.

«Terminar con las malas prácticas»

Olaya Huenchor, representante de la comunidad Pehuenche Newen Mapu, fue enfática: “Después de un largo análisis por nuestra comunidad, en el día de hoy, se entregó una carta de compromiso de la desafectación en la sesión de la CRUBC en Puerto Montt».

Agrega la dirigenta: “Y esperamos que se termine de una vez por todas las malas prácticas de algunos actores políticos de que las comunidades indígenas quieren quedarse con el territorio marítimo, ya que no es así. Yo creo que esto es un hito muy importante para terminar con este cuestionamiento. Y estamos dispuestos a conversar, a dialogar y llegar a acuerdos para un bien común, para avanzar en todos los avances que se vienen”, resaltó Huenchor.

Su declaración resuena en un contexto donde comunidades de Chiloé han denunciado campañas de desinformación que vinculan los ECMPO con un freno al desarrollo económico.

Hito para Chiloé

El alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, calificó el hecho como un hito para Chiloé y Los Lagos: “Hoy marcamos un hito en nuestra comuna de Ancud, en el archipiélago de Chiloé y el resto de la región de Los Lagos. Avanzamos en un proyecto que creemos que es importante para el desarrollo del futuro de nuestras comunidades, que se trata de poder construir un terminal de pasajeros de cruceros en la bahía de Ancud. Y esto de que hoy pase por la CRUBC la solicitud de uso preferente para embarcaciones de turismo, en especial de cruceros, ahí no hubiera sido posible si las comunidades, en especial la comunidad indígena que nosotros le decimos de Chaicura, pudieran haber accedido a que dentro de su solicitud desafecten más de 100 hectáreas del área marina. Así que, de verdad que creo que esa es la forma, el entendimiento”.

Ojeda agregó: “También participaron por un lado los pescadores, haciendo ver que podemos usar la bahía de Ancud y también con las comunidades aledañas en que hemos podido ir avanzando. Yo creo que este sentir, hoy día se dijo en la CRUBC, acá todos tienen que sentarse a conversar para ver cuáles van a ser los destinos, el uso mancomunado de todos nuestros territorios marinos”.

Gobernador Santana:” No creo en lo bueno y malo”

Consultado el gobernador regional, Alejandro Santana, sobre ¿Cómo ve el hecho de que una comunidad indígena haya sido clave para lograr el consenso hoy día en la planificación espacial marina en torno a un espacio marino costero de pueblo originario que facilita y promueve el desarrollo de esta importante inversión turística?, se limitó a responder: “Lo veo muy bien, es lo que yo quiero a la región, es lo que yo quiero que todos, sin diferencias, podamos ver una región que se proyecte hacia el futuro”.

También comentó: “No creo en lo bueno y malo, yo creo en que tenemos que ser capaces de dialogar, consensuar. Si nosotros no tomamos esta oportunidad, lo van a tomar otros, es así de simple, si nosotros no somos capaces de generar una oferta, una infraestructura, una capacidad de que se interesen de poder llegar a nuestro territorio, en este caso el turismo a través de los cruceros, no tenga ninguna duda que va a haber otra comuna, otra región de este país que va a tomar ese espacio. Yo creo que nosotros tenemos que tener grandeza y la grandeza es que esos espacios no nos quiten por nuestras diferencias, sino que todo lo contrario, tenemos que dar una sola mirada y distintos de nuestras posiciones, que es que nuestra región, nuestro querido Chiloé y nuestro país siga prosperando”, indicó el gobernador.

De esta forma y de acuerdo a lo planteado desde la comunidad, se refuerza el espíritu de la Ley 20.249, que promueve ECMPO como herramientas de ordenamiento territorial —no exclusiones— compatibles con concesiones existentes y otras futuras de bien común.

En este acuerdo alcanzado el día 30 de abril, fue clave el apoyo técnico y de mediación del Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural – CECPAN, al respecto, Felipe Miranda, encargado del programa del programa conservación biocultural indicó: ‘’Como parte del equipo técnico del CECPAN el cual se encuentra apoyando a la comunidad indígena Pehuenche Newen Mapu desde el 2022, me gustaría destacar este tipo de procesos que buscan y propician el diálogo entre los distintos usuarios y actores del borde costero, en este caso, mediante el desistimiento parcial de alrededor de 115 hectáreas de una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios denominado »Chaicura» para el uso preferente de un recinto portuario, el cual tendrá por objetivo ser zona de fondeo para cruceros. Cabe destacar, que este proceso es una renuncia voluntaria respecto a una zona de la solicitud de ECMPO para el desarrollo o beneficio de otros intereses dentro del espacio costero, iniciativa que demuestra el interés y la voluntad de lograr acuerdos y diálogo. Desde nuestra perspectiva, esto es un hito en términos de gobernanza marina costera, ya que se logró un acuerdo entre distintos actores, en este caso, la comunidad indígena y la municipalidad de Ancud que esperamos aporte al desarrollo local de la comuna y de la región.’’

Con el visto bueno de la CRUBC, el terminal de Ancud inicia su fase de estudios definitivos, mientras la comunidad mapuche williche espera que su gesto inspire una nueva era de diálogo en la gestión del borde costero.

